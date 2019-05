Alan Pulido; cuánto vale y cuánto gana

El delantero de 28 años, Alan Pulido, quien actualmente milita en las Chivas de Guadalajara se ha vuelto a poner en el ojo del huracán dentro del mercado de fichajes previo al Apertura 2019, su nombre está en la mira de Cruz Azul, quien lo tendría como una posibilidad para llegar a su delantera como una solución, sin embargo, solo saldrá del equipo Rojiblanco si llegara una buena oferta que fuera difícil de rechazar.

¿Cuánto vale Alan Pulido?

El futbolista llegó a la escuadra Rojiblanca en 2016 con un costo de 18 millones de dólares, mismos que tuvo que dar a Olympiacos y Tigres UANL, con lo que en ese momento se convertía en el fichaje más caro, por lo que las Chivas, saben que no recuperarán todo el dinero que les costó el delantero, pero si desean una buena oferta.

“Obviamente, es el refuerzo más alto (en costo) que hemos comprado. Yo sí creo que vale la pena, si no, no hubiera insistido si es que no estuviera convencido”, comentó en el momento del fichaje Jorge Vergara.

El valor actual del jugador, luego de 3 años con el equipo Rojiblanco es de 4.4 millones de dólares, de acuerdo a Transfermarkt, sin embargo, la realidad es que esperarían por una oferta que al menos se acercara a los 6 millones de dólares para dejar marcharse a su futbolista, por quien apenas hace seis meses se decía que Monterrey había puesto 10 millones de dólares.

¿Cuánto gana Alan Pulido?

Finalmente, sin conocerse cifras oficiales al respecto, se sabe que el jugador es uno de los que más gana dentro del Rebaño, solo por debajo de Isaac ‘Conejito’ Brizuela, por lo que el delantero de Chivas percibe al menos un salario de 2 millones de dólares anuales.