Billetes falsos: La solución de Julio César Chávez Jr a la pobreza en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr expuso a través de un video su solución para combatir la pobreza en México:Billetes falsos.

El video que ya circula en las redes sociales y que fue publicado por el mismo deportista se aprecia la seriedad con la que expone su idea para las personas con pocos recursos económicos:

«Si yo fuera López Obrador, dijera todos los pobres que no tienen para comer tienen derecho a los billetes falsos, que alguien hiciera billetes falsos y ya tienen para comer. No tendría nada de malo, ¿no?. Nomás que tuviera una cantidad para que hubiera menos hambre al final de cuenta los hacen en unas maquinas los billetes según yo he visto pues».