Campeonatos Estatales de Judo y Ciclismo de Ruta

Victoria, Tam.- Además de los Campeonatos Estatales de Frontón y Ajedrez que se celebrarán este fin de semana en Tampico y Nuevo Laredo respectivamente, ciudad Victoria albergará las acciones del Judo y Ciclismo de Ruta.

En el Polideportivo “Américo Villarreal Guerra” se reunirán los judocas de las categorías 01-02 y 97-99 de ambas ramas. De acuerdo al programa dado a conocer por la Dirección de Alto Rendimiento del Instituto del Deporte de Tamaulipas, la junta técnica se celebrará este viernes 20 de enero a las 7:00 de la tarde, y los combates los días sábado a partir de las 10:00 horas, y el domingo en punto de las 8:00 de la mañana.

Se ha confirmado la asistencia de 90 competidores originarios de Tampico, Reynosa y Victoria que buscarán un puesto en la selección tamaulipeca.

En lo que al Ciclismo de Ruta de refiere, más de 20 pedalistas de Mante, Tampico y Victoria tomarán parte del Campeonato Estatal de la especialidad este domingo 22 de enero. El banderazo de salida se dará de forma simultánea a las 9:00 horas en los diferentes puntos acordados de acuerdo a las categorías convocadas.

En la “Y” de Gómez Farías saldrán los ciclistas de la categoría Sub 23 varonil; en la Mesa de Llera las categorías Juvenil B y Juvenil C femenil; en el Carrizo la categoría Juvenil B varonil; los seleccionados de la categoría Juvenil C varonil del Encino y finalmente, del Trópico de Cáncer los representantes de las categorías Juvenil A de ambas ramas.

