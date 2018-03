Cariño de la gente, el gran premio de Corral tras el Exatlón

Además de considerar a Exatlón como el medio perfecto para distraerse de su rutina diaria como gimnasta, el olímpico mexicano confesó que no tenía idea del gran impacto que el programa tuvo en México, del cual considera a Ernesto Cázares como el justo vencedor.

“Exatlón fue el medio perfecto para desenvolverme, para distraerme de la rutina diaria que he hecho durante 25 años en gimnasia. Ahora que llegamos a México estamos viendo el impacto que tuvo el programa. Tuve la grata experiencia de que un pequeñito se me haya acercado y me haya dicho que quiere ser como yo cuando sea grande. Ese tipo de cosas no tienen precio”.

“Por supuesto que Ernesto es merecedor de haber ganado. A sus 18 años es impresionante la energía que tiene, me recuerda mucho a cuando yo tenía su edad, me quería comer al mundo, no me daba miedo nada. Estoy contento y orgulloso de él”, concluyó Corral.