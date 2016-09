Carlos Vela alza la mano para el Tri

Miércoles, 7 de septiembre de 2016

El atacante aseguró que no se ha negado a estar en el Tri, que fue Osorio quien no lo consideró

Carlos Vela, delantero de la Real Sociedad, se declaró disponible para cuando Juan Carlos Osorio decida llamarlo a la Selección Nacional, y aseguró que no se ha negado a una convocatoria, fue el estratega colombiano quien decidió no tomarlo en cuenta.

“En el tema Selección, yo estoy disponible, si el último verano no estuve ahí fue por decisión del entrenador, que decidió que no estaba en un buen momento o que había gente mejor que yo y por eso no fui, no porque no quisiera”, expresó el Bombardero en conferencia de prensa.

“Dije que cuando volviera iba a estar en todo momento y esta vez no fue así porque no me consideraron ellos, no por decisión mía”, añadió.

Los últimos juegos de Vela con el Tri fueron en noviembre de 2015, cuando el Tricolor enfrentó a El Salvador en el Estadio Azteca y Honduras en San Pedro Sula, y logró marcar un tanto frente a los salvadoreños.