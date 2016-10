@CFCorrecaminos Arremete contra el arbitraje

Jueves, 27 de octubre de 2016

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El estratega José Treviño Ruiz volvió arremeter contra el arbitraje, luego de su derrota ante el equipo de Cimarrones de Sonora en la jornada 14 del Apertura 2016 del Ascenso MX.

“El equipo no juega mal, otra vez volvimos adolecer de lo mismo, y se acuerdan la vez pasada que me dijeron que cual era la diferencia entre los partidos que habíamos perdido y los que después recuperamos y ganamos, les dije que era el arbitraje y otra vez volvió a ser factor”.

Añadió, “el gol que nos anulan no es faul y si es faul, era penal la jugada que le hacen a “Nico” (Saucedo) acá el partido anterior, el partido pasado lo mismo, dos jugadas de penal que no se marcan y terminan por no ganar el partido ante Juárez, hoy nos anulan un gol que nos hubiese dado la posibilidad de empatar o de poder revertir la situación que se nos dio”, explicó.

Aseguró que no es una excusa, ni se trata de desviar la atención por el mal paso del equipo.

“Me podrán decir lo que quieran que es una excusa, que estamos utilizando algo para desviar la atención, pero no, el equipo juega muy bien, tenemos muchas situaciones de gol que no somos capaces de convertir y cuando lo hacemos no lo anulan, creo que el gol que hacemos es válido, no hay razón para anularlo”.

Se le cuestionó si sentía que había persecución del arbitraje en el Ascenso MX contra Correcaminos, a lo que respondió:

“No lo sé, ya lo hemos hablado, intentamos ir a hablar y por distintas razones no se pudo ir a platicar, después que se dio eso vinieron actuaciones parejas al menos o en las cuales no hubo polémica de ninguna especie y ganamos los partidos, vuelve a aparecer la polémica y no volvemos a ganar, yo no sé cómo llamarle, más allá de lo deportivo no encuentro una situación que reclamarle a los futbolistas”, puntualizó.

En cuanto a la falta de gol “Pepe” Treviño señaló que buscará variantes, luego de la lesión de Saucedo, el referente que esperaba le resolviera la falta de gol naranja, esperando encontrarlo en el goleador de segunda división Armando Arce.

“La intención es que jueguen los dos Armandos (Arce y Pulido), vamos a buscar una solución distinta al problema que ya tenemos, en este caso Armando se gana este derecho”, concluyó