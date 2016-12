@CFCorrecaminos ¡Campeonato histórico!

Lunes, 5 de diciembre de 2016

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Por primera vez en su historia la capital tamaulipeca fue testigo de un campeonato de Correcaminos en casa, al llevarse la victoria la noche de este domingo en el Estadio Marte R. Gómez y, proclamarse campeones de la Liga de Nuevos Talentos en la Segunda División Profesional en tanda de penales ante Lobos BUAP.

Durante todo el torneo Correcaminos fue cumpliendo objetivo por objetivo hasta llegar al más importante, la Final. La noche esperada por jugadores, cuerpo técnico y afición había llegado; Correcaminos y Lobos BUAP disputarían la Final de vuelta del Torneo Apertura 2016 con un global empatado a un gol.

La hazaña estaba a punto de concretarse, los dos equipos estaban enfilados en ese túnel que los llevaría a la cita con el destino. El sonido local entonaría el himno protocolario y de esta manera los equipos se presentarían ante la afición.

La foto oficial estaba tomada, las ultimas indicaciones por parte del estratega Jorge Urbina estaban dadas, Correcaminos y Lobos estaban ya plantados en el campo, mientras el cuerpo arbitral había verificado que todo estuviera en regla… ¡Era ahora o nunca!

El capitán “Cory” Jiménez daba las últimas indicaciones a sus compañeros, Hernández, Tinajero y Franco visualizaban, a la distancia, la portería rival. Previo al inicio del partido, el sonido local pediría la unión de ambos equipos y afición en un simbólico minuto de aplausos por la reciente tragedia ocurrida con el Chapecoense.

El árbitro daría por iniciado el partido, Correcaminos y Lobos no se harían daño durante la primera mitad, la cual, transcurriría en medio de jugadas fluidas, disparos fuertes pero sin contundencia por parte de los dos equipos.

La segunda mitad inició con disparos de ambas escuadras las cuales seguían bien plantadas en el terreno de juego, pero tras un error defensivo de Correcaminos y sin capacidad de reacción del arquero Lomelí, Lobos BUAP se adelantaría en el marcador.

Se hacían movimientos, “Lalo” Juárez ingresaría al campo y Correcaminos demostraría una nueva cara a la afición.

La afición por su parte, haría su papel en el graderío y no dejaría de apoyar a los 11 “guerreros naranjas”, quienes no bajaban los brazos y tras una fuerte falta a Leonardo Franco, Correcaminos tendría un centro al área obra de “Cory” Jiménez y tras varios remates el defensor Andrés Rincón dispararía para marcar el gol del empate y con esto obligar a los tiempos extra.

“¡El corre quiere gol, el corre quiere gol!”, sería el grito de apoyo por parte de la afición hacía su equipo, el cual había logrado que todos los presentes se uniera en unísono de apoyo, teniendo una verdadera fiesta en las tribunas.

Como si fuera el mejor de los guiones en Hollywood, bastarían 5’ minutos del primer tiempo extra para la anotación naranja, esta vez obra del “killer” Armando Arce 2-1.

Lobos enfriaba rápidamente a los naranjas y empataba el juego 2-2 en tiempo extra… el campeón se definiría en penales.

Aplausos, gritos, caras de incredulidad de unos cuantos aficionados, pero en su mayoría, con una alegría que pocas veces se ve en el Estadio Marte R. Gómez.

Lobos BUAP empezaría la tanda, fallaría dos penales y “Cory” Jiménez, “Leo” Franco, “Pulga” Tinajero e Israel Hernández serían los 4 marcadores con los que Correcaminos lograría la hazaña, ¡Correcaminos se coronaba campeón en casa!

Todos festejaban en el campo, por fin se le daba a Ciudad Victoria una alegría, muy necesaria para este equipo.

Ciudad Victoria estaba de fiesta, la noche del domingo 4 de diciembre vería campeones a estos jóvenes soñadores, jóvenes que esta misma ciudad, en su mayoría, había visto nacer y crecer, jóvenes que cada fin de semana piden a gritos una oportunidad para ascender y que en una noche demostraron, a propios y extraños, lo que la cantera de Correcaminos con méritos propios es capaz de hacer.

Reacciones:

Manuel Corcuera Canseco/Presidente de Correcaminos

“Es la segunda vez que me toca a mí, la verdad los chavos se lo merecen, dieron un partido excelente hasta el final, desgastados completamente pero ahí está el resultado. El equipo está dando frutos en ese tema (Fuerzas Básicas) y no hay duda, los chavos ya van dos veces que ganan y creo que hay que ponerles los ojos a ellos y dejarlos florecer, están en un momento importante de su carrera y hay que encaminarlos”.

Jorge Urbina/Director Técnico

“Muy contento por este campeonato, segundo campeonato, y ya estamos pensando festejar, descansar y pensar en el siguiente torneo. Voy a seguir con estos chavos, con estos muchachos, la verdad estoy muy complacido y agradecido con todos ellos, un trabajo en equipo excelente, agradecido con el cuerpo técnico con Samuel que ha sido mi brazo fuerte ahí, con la integración de Raúl Pérez, Jorge Tonche, la verdad ese trabajo se ve reflejado con este campeonato”.

Armando Arce/Delantero

“Muy contento por haber salido campeones, sabíamos que hicimos un gran torneo, gracias a Dios pudimos salir campeones y estamos felices, lo individual lo dejamos a un ladito, el objetivo era quedar campeones y estamos muy contentos”.

Orlando Jiménez/Mediocampista

“Gracias a Dios se nos dio como lo teníamos planeado, nos dio un orgullo especial porque a pesar de ser los primeros en quedar campeones aquí también significa mucho para todos nosotros y hay que disfrutar esta medalla que no todos los días se gana. Esto tiene una dedicatoria especial para mi papá que siempre me está apoyando, me está viendo y nunca me deja solo y esto va para el cielo”.