@CFCorrecaminos Doloroso empate

Lunes, 17 de octubre de 2016

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Correcaminos no supo aprovechar su dominio y sumó su quinto encuentro sin perder, tras empatar 0-0 ante Bravos de Juárez dentro de la jornada 13 de la Liga de Ascenso MX.

A pesar de mostrar mucho mejor poder ofensivo, Correcaminos no pudo romper el cero y termina regalando un punto en el Estadio Marte R. Gómez, y con esto llega a 18 unidades, manteniéndose en la pelea por un lugar en la Liguilla a escasas fechas de que concluya el Apertura 2016.

En lo que fueron las acciones de juego, ambos equipos fueron muy cautelosos dentro de los primeros 20 minutos, ya que el medio campo se convertía en la zona de la batalla para ambos.

Fue hasta el minuto 25 cuando Correcaminos tocaba la puerta de Cirílico Saucedo, con un disparo de larga distancia de Ricardo Bocanegra qué pasa rozando el poste.

Con esto Correcaminos le apostó a los disparos de larga de distancia, donde el hondureño Johnny Leverón, Ricardo Chávez y Nicolás Saucedo probaron, pero sin suerte.

Minutos antes de concluir el juego, en una jugada dentro del área tras una serie de rebotes, el cual le pega en la mano al defensa de Juárez, pero el silbante no marca el penal, dejando el juego 0-0 en los primeros 45.

Para el complemento las cosas se inclinaron a favor de Correcaminos y es que este se fue con todo al ataque, esto tras la pérdida de José “La Chiva” Rosas quien sale por lesión, pese a esto Rodolfo Reyes tuvo una de las jugadas más claras del equipo de la UAT al conectar el esférico de fuera del área que termina desviando Cirilo Saucedo.

Ante la necesidad de sacar los tres puntos, los de casa terminaron adelantando líneas, situación que aprovechó Leandro Carrijo quien termina perdiendo el mano a mano ante el arquero Gallardo quien mantenía el 0-0 en el marcador.

Correcaminos tuvo de nueva cuenta la oportunidad de abrir el marcador, tras un centro al corazón del área, donde Ricardo Bocanegra conecta la de gajos, pero este pasa por encima del arco.

El tiempo corría y la UAT sufría su segunda baja del partido por lesión, ya que Nicolás Saucedo salía del terreno de juego por una dura entrada de Ulises Briseño, misma que no fue sancionada por el silbante Adalid Maganda, obligando el cambio para que Julio Atilano entrara al campo de juego.

A pesar del intento de Correcaminos el marcador se mantenía 0-0, y con esto se mantiene en el noveno puesto con 18 unidades.

Para el próximo encuentro Correcaminos visitará a Cimarrones de Sonora, en actividad de la fecha 14 del Ascenso MX.

Reacciones:

Sergio Orduña/DT Juárez

“Si me hubieran metido 2-0 o 3-0 me sentiría dominado, el resultado marca 0-0, aparentemente hay un domino, pero las jugadas más claras las tuvimos nosotros para concretar y no las pudimos hacer. El resultado nos favorece más a nosotros que a ellos”.

José Treviño/DT Correcaminos

“Estoy confundido, tuvimos un control casi total del juego. Me queda claro, la jugada del penal es penal y no tuvimos la contundencia para resolver el partido”.

Correcaminos un hospital

Como un doloroso empate se puede calificar el encuentro ante Bravos de Juárez, la “mala suerte” que ha tenido el equipo de la UAT en el arco, ahora se le puede sumar la de lesiones en sus jugadores clave.

La lista de jugadores lesionados aumenta, Nicolás Saucedo (esguince de segundo grado) quedaría fuera por lo menos tres semanas por la entrada de Ulises Briseño, José “La Chiva” Rosas sigue siendo valorado tras concluir el encuentro ante los Bravos de Juárez y Rodolfo Reyes terminó con problemas en la espalda, quedando descartado hasta nueva valoración.

A estas nuevas lesiones se le agregan las bajas de Daniel Vogel, Diego Olsina y Lucas Ayala, aunque este último podría estar listo para el duelo ante Cimarrones.