@CFCorrecaminos ¡Que sea una noche mágica!

Martes, 7 de Marzo de 2017

Ciudad Victoria Tamaulipas.- Esta noche arrancarán los Octavos de Final de la Copa Mx en donde los dirigidos por Jaime Ordiales buscarán su milagroso pase a la siguiente ronda cuando enfrenten a Chivas, en el encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Chivas a las 21:00 horas.

Un punto importante para esta “Noche mágica de la Copa Mx” es el duelo familiar que se podrá ver en este partido, en el cuál los hermanos victorenses Armando y Alan Pulido se verán las caras y en dónde ya hay apuesta por cumplir; el mayor de ellos con la camiseta Azul-Naranja mientras que el menor, defendiendo los colores del Rebaño Sagrado.

Correcaminos, llega en el lugar 13 con 6 unidades, mientras que Chivas llega como cuarto lugar de la competencia al acumular 10 puntos.

El ganador de esta serie se medirá ante el ganador de Querétaro y Juárez en los cuartos de final de la Copa MX y la transmisión de este partido será por Chivas TV.

Para este martes, son 4 los duelos contemplados dentro de los Octavos de Final, teniendo el Chivas vs Correcaminos, Querétaro vs Juárez (19:00 horas), Jaguares vs Puebla (19:00 horas) y Rayados vs Mineros (21:00 horas). Mientras que para el miércoles, los encuentros son los siguientes: Toluca vs Morelia (19:00 horas), León vs Cruz Azul (19:00 horas), Necaxa vs Santos (21:00 horas) y Xolos vs América (21:00 horas)

Cabe resaltar que para estos Octavos de Final, Correcaminos, Juárez y Mineros son los 3 representantes de la Liga de Plata del futbol mexicano.