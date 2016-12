@CFCorrecaminos Ser campeón, mi mejor regalo: “Killer” Arce

Lunes, 12 de diciembre de 2016

PATROCINADO POR: HOTEL PANORÁMICO

“El fútbol es más que tocar una pelota”: Joseph Blatter.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El delantero, Armando “Killer” Arce Salinas, poco a poco se ha comenzado abrir camino en el equipo de sus amores, y es que luego de 36 años de sequía en el Estadio Marte R. Gómez, el victorense fue una pieza fundamental para lograr el primer título de la UAT en Ciudad Victoria.

El “Killer”, apodo que se comenzó a ganar al inicio de este semestre, levantó la copa del Torneo Apertura 2016 de la Liga de Nuevos Talentos de la Segunda División en casa, regalo que se le adelantó a todos los aficionados de Correcaminos que nunca habían visto Campeón a su equipo en el inmueble del 17 Carrera Torres.

Pero, -¿Cómo vive las fiestas decembrinas un delantero de Correcaminos?-, el mismo lo platicó en exclusiva para Extremo Deportivo.

“Es una fecha importante para todos y más para mi familia, sabemos que es cuando todos nos reunimos y convivimos”.

-¿Qué hace “Arce” el 24?-

“Como todos los años vamos con mi abuelita, la mamá de mi papá, y la pasamos en familia, ya que se reúnen mis primos, mis tíos y hacemos actividades, para pasar amena la navidad”.

-¿Qué es lo que el “Killer” quería de Navidad?-

“Ser campeón es un bonito regalo, es un trabajo que se hizo a lo largo de este torneo de todo el equipo. Estoy muy contento porque nadie me ha regalado nada, que el futbol no es nada fácil, implica mucho trabajo, mucha dedicación, dejar muchas cosas, hacer muchos sacrificios, yo hago mi trabajo anotando goles y seguir apoyando al equipo”.

-¿Qué pedías de regalo o qué buscabas bajo el pino de Navidad?-

“Vivo en una familia muy futbolera, y a mi mamá no le quedo de otra que gustarle el futbol, y por eso hizo este pino de futbol, y pues todas las navidades, a pesar de pedir cualquier cosa, la emoción de ver un balón o una playera de futbol como niño siempre te emociona”.

-¿Qué regalo te gusto más?-

“Sin duda alguna mi mejor regalo fue aquel donde me dieron una playera del Chelsea, además de que en esa Navidad abajo del pino a mis hermanos y a mí nos regalaron el Play Station con el FIFA, y es el vídeo juego que más me ha gustado y que me gusta”.

Expresó que jugar futbol te priva de muchas cosas, en ocasiones de fechas importantes como es la Navidad, pero es un sacrificio que en ocasiones tienes que hacer para cumplir tus sueños y fijarte metas.

“Siempre fue mi sueño jugar con Correcaminos, porque desde niño mi papá me llevaba a ver los partidos y cuando mi papá estaba de Directivo del Club, siempre iba, siempre estaba ahí”.

Dijo que en ocasiones uno de sus mejores regalos que pudo recibir es ser Campeón, pero otro es, “el futbol siempre te da eso, te da amigos, primero somos rivales en la cancha y fuera de ella te da amigos, y eso es lo que al final cuenta, para seguir creciendo en este deporte”.

-¿Armando, se vivió una Navidad adelantada?-

“Fue un campeonato que nos llenó de alegría es un campeonato que nos dejó mucho, y a mí en lo particular me deja muchas enseñanzas”.

El “Killer”, es uno de los pocos jugadores que han conseguido debutar en Correcaminos, y que han cumplido los procesos de Fuerzas Básicas pese a que este emigró por tres años a los Clubes de América y de Pumas.

“Aquí empecé con la Selección Tamaulipas, posteriormente estuve en el comienzo de lo que fue el proyecto de Cuarta División, con Jorge Urbina, además de la experiencia que agarré con el Club de Futbol del América, los viajes que hice a Europa, son experiencias que uno absorbe y uno busca contribuir con ellas al equipo”.

-¿Qué más podrías pedir para una Navidad?-

“Poco a poco comienzo a cumplir mis sueños, ya quede Campeón con el equipo, ya que Campeón goleador, pero creo que este es un parámetro para seguir haciendo bien las cosas, pero si me preguntas que más puedo pedir… mi máximo sueño es conseguir el ascenso con el equipo y ver ascender a Correcaminos, es el mayor sueño que tengo y si estoy jugando sería mejor”.

-¿Para finalizar que le podrías decir a todos esos niños que en ocasiones no piden juguetes, sino cumplir sus sueños de jugar en Correcaminos?-

“La verdad es que nunca se rindan, que siempre hagan su mejor esfuerzo, que ellos crean que si se puede cumplir cualquier sueño o meta que se propongan, y pues desearles una Feliz Navidad a todos ellos”, concluyó.