@CFCorrecaminos ¿Y ahora a quien culpamos?

Lunes, 7 de noviembre de 2016

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El equipo Correcaminos de la UAT ha quedado fuera matemáticamente de posibilidades de liguilla en el Apertura 2016 del Ascenso MX, tras el empate ante Alebrijes de Oaxaca y la victoria de los Dorados de Sinaloa ante Murciélagos.

Tremendo mal sabor de boca fue con el que terminó el conjunto que dirige José Treviño, al cierre de la jornada 16 del Torneo Apertura 2016, ya que con el empate y la combinación de resultados dejan a Correcaminos con 20 unidades y quedan eliminados a una jornada de que concluya la temporada.

Correcaminos estará cerrando su participación ante los Dorados de Sinaloa, por lo que les estaría cobrando con la misma moneda, ya que de vencer al cuadro sinaloense lo dejaría eliminado de toda aspiración a la liguilla.

En lo que fueron las acciones de juego ante el equipo de Alebrijes de Oaxaca, Correcaminos se paró en la cancha del Instituto Tecnológico de Oaxaca con un equipo ofensivo, pero no podía hacer presencia en el área rival.

Los locales tuvieron la oportunidad de abrir el marcador al minuto 23, cuando Diego Castellanos se enfrentó al arquero Jesús “Chivo” Gallardo, donde el jugador de Correcaminos evitó el primer peligro en una descolgada de Alebrijes.

Ricardo Bocanegra respondía la agresión con disparo de larga distancia que pasa por un costado del arco de Lucero Álvarez.

Ambos equipos contestaron casi con la misma intensidad en las metas rivales, pero la falta de contundencia de sus atacantes propició un marcador parejo y en espera de generar una jugada mejor hilvanada para acceder a la victoria.

Carlos Nava y Diego Castellanos no pudieron abrir la zona defensiva de Correcaminos. Así que la primera mitad terminó 0-0.

Para el complemento, el juego fue de ida y vuelta, donde ambos equipos buscaban los tres puntos del duelo para seguir aspirando a la Liguilla.

Los oaxaqueños con trazos largos en busca de una descolgada y los tamaulipecos con la idea de terminar la jugada.

Al transcurrir los minutos, ambos equipos se trenzaron en el medio campo y a pesar del intento no pudieron llegar con claridad.

José Treviño tuvo que modificar su cuadro ofensivo y sacó a Armando Pulido por Nicolás Saucedo, pero sin poder abrir el marcador con el atacante argentino.

En la recta final del encuentro, Armando Escobar tuvo una oportunidad para dar al equipo local los tres puntos, pero Jesús Gallardo le gana el mano a mano al atacante oaxaqueño.

Pese a los intentos de ambos equipos el marcador se mantendría 0-0.

Reacciones:

José Treviño/DT Correcaminos

“Para nosotros era primero ganar en casa y no lo hicimos que era en el papel el rival más cómodo, no logramos ganar, hoy veníamos con la expectativa de seguir vivos pero ya con otros resultados, gana Juárez y la situación se complica, nos tiene también con ventaja Alebrijes y la diferencia de gol es muy mala para nosotros”.

Armando Pulido/mediocampista

“Se repite la historia, se juega bien, las pocas oportunidades que tenemos no las concretamos, es lo que nos tiene en esta situación, a lo largo del torneo así pasó, desgraciadamente no podemos concretar no hemos estado finos en la última zona, es alarmante. Ya le toca a los directivos planificar el otro torneo, que sea lo que Dios quiera y el otro partido tenemos que ganar y cerrar de la mejor manera”.