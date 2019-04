Chicharito Hernández no será convocado por la Selección Mexicana

Siguen las dudas al interior de la Selección Mexicana, desde la llegada del Tata Martino como entrenador las cosas han cambiado y ha destacado la disciplina al interior del equipo. Ya no hay permisos especiales para ausentarse de las concentraciones y eso le causa un gran conflicto al Chicharito, quien es probable que no sea convocado para la Copa Oro.

Gerardo Martino ha sido claro con los jugadores: no hay permisos especiales, un jugador tiene que estar desde un principio comprometido al 100% con la Selección. El problema es que para verano Javier Hernández tendrá un tema importante que atender: el probable nacimiento de su primer hijo. Si es convocado tendría que ausentarse unos días, cosa que no le gusta nada al estratega argentino.

Durante el sorteo de la Copa MX, Martino fue abordado por los medios de comunicación, quienes lo cuestionaron alrededor del tema:

“Hablamos de la situación. El tema de los tiempos se debe de manejar en función de cuándo se produce el nacimiento, si toca en el momento en que está disputando (la Copa Oro) es muy difícil hablar por un tiempo. No se me ocurre a mí o no lo contemplo de que un futbolista en el medio se vaya tres días y vuelva. Prefiero que esté en el inicio o no esté, por eso digo que es algo que tenemos que hablar con él”.

Martino es un entrenador serio, con mucha disciplina, pero también cercano a sus jugadores. Por lo que deberá hablar con el Chicharito para conocer la situación y entonces decidir si estará en la convocatoria para la Copa Oro. Lo que es un hecho es que por ningún motivo habrá permisos especiales.

“Yo hablo siempre con todos los jugadores, atiendo a todas las situaciones que se puedan presentar y es de público conocimiento que su señora va a tener su primer hijo, y que lo más probable es que nazca en medio de la Copa Oro, y es una situación que tendremos que considerar”, mencionó.

En la convocatoria tampoco estará presente Diego Lainez, pues el jugador disputará el Mundial Sub-20. A ellos se suma el Tecatito Corona, quien tiene problemas por mentiras con el Tata.