Definidos los Cuartos de Final, 3a Fuerza Fut7

Martes, 16 de Mayo de 2017

Ciudad Victoria, Tam.- Quedaron definidos los Cuartos de Final del Torneo Tercera Fuerza que se lleva a cabo en la Arena Fut7.

H.G. Salón, Chrysler, San Fer FC., Grupo HABA, Q.3 Marías, Banda “Paro”, Dep. Flores y Pencos FC son los 8 invitados a esta gran fase final.

Los partidos de ida, se estarán desarrollando este martes y miércoles, mientras que los partidos de vuelta serán el jueves y viernes con un horario de 20:00 y 21:00 horas.

A continuación se muestran los días y horarios:

MARTES:

20:00-H.G. Salón vs Chrysler

21:00-San Fer FC. vs Grupo HABA

MIÉRCOLES:

20:00-Q.3 Marías vs Banda “Paro”

21:00- Dep. Flores vs Pencos FC.

JUEVES:

20:00-Grupo HABA vs San Fer FC.

21:00- Chrysler vs H.G. Salón

VIERNES:

20:00- Banda “Paro” vs Q.3. Marías

21:00- Pencos FC. vs Dep. Flores