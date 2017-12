El deporte es mi pasión: Jorge Alvizo

lunes, 18 de diciembre de 2017

Por: Andrés A. Ramírez Acosta,

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Esfuerzo y dedicación son las palabras con las que se ha caracterizado Jorge González Alvizo a lo largo de su trayectoria como promotor deportivo, donde la pasión al deporte no tiene comparación.

Pese a su corta edad, por sus títulos con el Deportivo Fundador, es ya un referente del futbol de la capital tamaulipeca. Campeonísimo en la famosa “Champions League” y patrocinador de equipos de futbol americano, baloncesto y crossfit, desde hace ya más de 15 años, se reconoció a Jorge González Alvizo como el Promotor del Año.

“Es un premio que no esperaba, siempre he hecho todo por mi Fundador, siempre lo he hecho con mucho gusto, el deporte es algo que me gusta y apasiona”.

Explicó que es gratificante que lo reconozcan en vida y más el esfuerzo y dedicación que le toma al deporte.

“El equipo Fundador nace hace 18 años, se empezó con puros amigos de la bolita que nos juntábamos y de ahí participamos en el torneo de Leja Sport, ahí siempre llegábamos a la Liguilla; y siempre nos quedaba ese sabor amargo cuando llegábamos a las Semifinales”.

Añadió, “Cuando yo empecé a competir a máximo nivel, cuando invite al “Pingo” (Mauro Martínez) y “Chícharo” (Omar Hernández), ellos andaban en su mejor nivel, es porque quería ganar… y de ahí ganamos, ellos comenzaron a hacer que la familia creciera y así fue como se fue haciendo un equipo ganador y desde ahí se me hizo una costumbre de siempre traer a los mejores”.

Dijo que el gasto queda a un lado, ya que él juega en el equipo y lo hace por salud, por socializar con las personas, “es bonito llegar a los campos de futbol y saludar a muchas personas, por lo que el deporte me ha dejado muchas amistades. El deporte yo no lo veo como gasto, sino como pasión, es un gusto para mí, me relajo, me desestreso, es una pasión muy grande, y no me fijo en lo otro (el dinero), ya que el deporte es algo que a mí me gusta”.

González Alvizo argumentó que lo que busca a futuro es fomentar el deporte en la niñez victorense, “lo he planeado en un futuro, hacer una Academia para que el niño crezca con valores, disciplina, entre otros aspectos”.

“Antes dudaba mucho ya que mi equipo es un equipo amateur, llanero, y no veía la magnitud hasta ahorita con este reconocimiento, si sabía que mucha gente conoce al equipo llamado Fundador, pero no creía que fuera así de grande”.

Para finalizar dijo que el deporte siempre lo ha llevado en el corazón, “uno defiende los valores de los demás deportistas, les transmites todo lo que has aprendido, es por ello que buscamos que mí marca (Fundador) crezca y así ponerlo muy alto”, concluyó.