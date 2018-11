El gran problema que existe en la Selección Mexicana

La bomba explotó. Guillermo Cantú, director deportivo general de la Selección Mexicana, confirmó que no han pagado los premios correspondientes a la Copa del Mundo a los futbolistas.

Y es que después de que Jesús Corona admitió que la Femexfut no ha saldado esta deuda, Cantú reconoció que no han podido cumplir con estos pagos porque FIFA no ha hecho el pago por avanzar a los Octavos de Final del mundial.

“La FIFA no ha hecho pago correspondiente y eso ha ocurrido. Hemos estado en comunicación y poder solventar lo dejado de pagar”, señaló el dirigente.

Sin embargo, negó que este sea el motivo para que algún jugador no fuera considerado para los partidos que se han disputado después de Rusia.

“Tenemos comunicación. Luego del Mundial hacer esta pretemporada corta les cuesta físicamente. Algunos tuvieron problemas físicos y hay que dejar que esto termine de ocurrir esto y que se integren“, cerró.