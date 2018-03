‘En México puse a todo el mundo en su sitio’: Jémez

lunes, 12 de marzo de 2018

Paco Jémez no olvida su paso por México y aseguró que fue un gran año para él porque en Cruz Azul tuvo la oportunidad de poner a todo el mundo en su lugar.

“Yo me lo he pasado muy bien en México, y además porque he puesto a todo el mundo en su sitio. Que yo agarre a un tipo del pescuezo, no quiere decir que luego no lo quiera. Ya llega un momento en el que no me aguanto ni allá, ni a mi mismo”, expresó en entrevista con La Casa del Futbol.

Asimismo, el técnico español criticó que en el futbol mexicano se suele perder mucho tiempo y que suceden cosas que serían “impensables” en el balompié europeo. “Fue un año muy duro, porque México es un país durísimo que vive y respira por y para el futbol. Es la Liga donde más tiempo se pierde menos tiempo efectivo se juega en el mundo. Como un equipo se te ponga ganando 1-0 te desquicia porque allá pierde tiempo todo el mundo. En pleno juego, ves como un portero se quita los guantes para hacer cualquier cosa, algo impensable en Europa. Y luego están los árbitros, que son el elemento que más tiempo pierde. Por ejemplo, te hacen una falta, la quieres sacar rápido y el colegiado no te deja”, señaló.

