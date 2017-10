Enfrentará Correcaminos 40 partidos

lunes, 16 de octubre de 2017

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras la baja de Indios de Ciudad Juárez, el calendario de la Temporada 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, sufrió algunos ajustes y en lugar de 44 partidos ahora serán 40 los que disputará Correcaminos, del 20 de octubre al 2 de marzo.

De igual manera se anunció la modificación de Garzas de Plata, que pasó a ser Aguacateros de Morelia, Michoacán.

Según el sistema de competencia califican 8 equipos a los playoffs que se disputarán del 6 de marzo al 13 de abril del 2018.

A continuación el nuevo calendario de Correcaminos para esta temporada:

LOCAL

FECHA LOCAL Vs VISITANTE HORA

Viernes 20 de Octubre Correcaminos Vs Mineros 18:00

Domingo 22 de Octubre Correcaminos Vs Mineros 12:00

Domingo 5 de Noviembre Correcaminos Vs Aguacateros 12:00

Martes 7 de Noviembre Correcaminos Vs Aguacateros 18:00

Viernes 17 de Noviembre Correcaminos Vs Fuerza Regia 18:00

Domingo 19 de Noviembre Correcaminos Vs Fuerza Regia 12:00

Miércoles 29 de Noviembre Correcaminos Vs Panteras 18:00

Viernes 1 de Diciembre Correcaminos Vs Panteras 18:00

Lunes 11 de Diciembre Correcaminos Vs Capitanes 18:00

Martes 12 de Diciembre Correcaminos Vs Capitanes 18:00

Miércoles 27 de Diciembre Libre

Viernes 29 de Diciembre Libre

Viernes 5 de Enero Correcaminos Vs Libertadores 18:00

Domingo 7 de Enero Correcaminos Vs Libertadores 12:00

Viernes 19 de Enero Correcaminos Vs Toros 18:00

Domingo 21 de Enero Correcaminos Vs Toros 12:00

Viernes 2 de Febrero Correcaminos Vs Abejas 18:00

Domingo 4 de Febrero Correcaminos Vs Abejas 12:00

Viernes 16 de Febrero Correcaminos Vs Santos 18:00

Domingo 18 de Febrero Correcaminos Vs Santos 12:00

Jueves 1 de Marzo Correcaminos Vs Soles 18:00

Viernes 2 de Marzo Correcaminos Vs Soles 20:00

VISITANTE

FECHA LOCAL Vs VISITANTE HORA

Jueves 26 de Octubre Libre

Sábado 28 de Octubre Libre

Martes 31 de Octubre Libertadores Vs Correcaminos 20:00

Jueves 2 de Noviembre Libertadores Vs Correcaminos 20:00

Viernes 10 de Noviembre Toros Vs Correcaminos 20:30

Domingo 12 de Noviembre Toros Vs Correcaminos 17:00

Viernes 24 de Noviembre Abejas Vs Correcaminos 20:15

Domingo 26 de Noviembre Abejas Vs Correcaminos 13:15

Miércoles 6 de Diciembre Santos Vs Correcaminos 20:30

Viernes 8 de Diciembre Santos Vs Correcaminos 20:30

Sábado 16 de Diciembre Soles Vs Correcaminos 18:15

Domingo 17 de Diciembre Soles Vs Correcaminos 18:15

Miércoles 20 de Diciembre Mineros Vs Correcaminos 20:30

Viernes 22 de Diciembre Mineros Vs Correcaminos 19:00

Viernes 12 de Enero Aguacateros Vs Correcaminos 19:00

Domingo 14 de Enero Aguacateros Vs Correcaminos 18:00

Viernes 26 de Enero Fuerza Regia Vs Correcaminos 21:00

Domingo 28 de Enero Fuerza Regia Vs Correcaminos 16:00

Jueves 8 de Febrero Panteras Vs Correcaminos 20:30

Sábado 10 de Febrero Panteras Vs Correcaminos 20:30

Jueves 22 de Febrero Capitanes Vs Correcaminos 21:00

Sábado 24 de Febrero Capitanes Vs Correcaminos 18:00