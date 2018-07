@Femebe Denuncian discriminación y malos manejos del Presidente de la ABT

martes, 17 de julio de 2018

Por: Ricardo Flamarique,

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Una vez más el Presidente de la Asociación de Béisbol de Tamaulipas (ABT), Renán Martínez Bernal, fue denunciado por entrenadores y padres de familia del sur del Estado por discriminación, bloqueo de jugadores y malos manejos.

“A mí se me notificó un día antes del torneo que mi hijo no podía participar porque soy amigo de un conocido mío, se me hace algo injusto porque se está bloqueando a un niño de 8 años que apenas va empezando como beisbolista”, expresó Alejandro Estrada Moreno padre de familia.

“La persona que nos está afectando es el Presidente de la Asociación de Béisbol de Tamaulipas, Renán Martínez Bernal, es el dirigente máximo del béisbol en Tamaulipas”, denunció.

“Hay muchos más casos, no soy el único, pero la gente no se expresa como lo estoy haciendo yo ahora, no sé cuál sea la razón, en mi caso yo lo estoy manifestando porque me pega en el alma que ni en ningún otro tiempo yo como jugador o ahora de entrenador me había sucedido”, señaló.

Manifestó que los padres de familia y entrenadores han sido discriminados sin conocer las razones, señalando que el dirigente no da la cara a sus agremiados.

“En algunos casos si deja participar a niños que están en las mismas circunstancias que los de nosotros, a nosotros no nos ha dicho la razón porque está bloqueando a nuestros niños, yo exijo que me aclare porque, yo nunca había tenido esos problemas”, explicó.

Precisó que con más de 20 años al frente de la Asociación, es momento que se dé un cambio que permita al beisbolista ser apoyado por su Asociación.

“Ya debería haber un cambio de Presidente de Asociación, no es la primera vez que pasan este tipo de cosas, debería de llegar uno que para empezar haya jugado nuestro deporte y que sepa las necesidades que tenemos como beisbolistas, como entrenadores y padres de familia”.

Psicológicamente el niño queda dañado: Padre de familia

José Requena, padre de familia de uno de los niños beisbolistas señaló que su hijo fue bloqueado por jugar en un distrital de Williamsport.

“Desafortunadamente por ahí bloqueó a mi hijo hace aproximadamente un mes y medio en un estatal aquí en Altamira, con el pretexto que había jugado un distrital de Williamsport”, expresó.

“Un distrital le afecta no solo a mi hijo, sino a muchos niños de la zona sur del Estado, que no los permite participar en ese programa el cual como sabemos acaba de culminar el nacional en Monterrey, quedando Matamoros AC y va a representar a México, pero porque quitarle ese sueño a los niños”.

“Lo que estamos tratando de hacer es aportar mejores ciudadanos a través del deporte, son niños que se preparan para participar en eventos estatales y nacionales, ahorita la selección Tamaulipas está en el nacional en La Paz, de ese que fue excluido mi hijo y si nos afecta de manera directa a nuestra familia, es un proceso que hay que hablar con él, psicológicamente queda dañado, tenemos que volver nuevamente a iniciar con él porque ya no quiere ir a entrenar, para que papá si no me van a dejar participar, son situaciones muy difíciles”, puntualizó.

“Me gustaría que diera la cara o les diera la cara a ustedes para que nos explicara si alguno de sus hijos o nietos se presentara alguna escuela, cine o juegos y le dijeran tu hijo no puede participar por una razón tan inverosímil, porque no es posible que esto pueda suceder, nosotros queremos que los niños tengan una actividad deportiva y se desarrollen física y mentalmente”.

Por último José Requena hizo un llamado a las autoridades. “Quisiera hacer un llamado a las autoridades para que volteen a ver a esta situación que estamos viviendo en la zona sur para que nos ayuden, de por si el béisbol ha ido desapareciendo poco a poco y nosotros que estamos buscando la manera de mantenerlo queremos que nos ayuden, las instancias que sean”, concluyó.