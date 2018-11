Femexfut debe primas de Rusia 2018 a la Selección Mexicana

A últimas fechas la relación entre directivos y jugadores mexicanos, en especial los que militan en el extranjero ha sufrido fisuras derivadas de los manejos que le han dado los directivos estos seis meses a la Selección Mexicana. Dicha situación ha provocado ciertas actitudes en algunos líderes del Tri.

Aunado a ello se suma la deuda que se tiene con los jugadores mundialistas, a los que se les debe el pago de premios y primas mundialistas.

No se les ha pagado dicho acuerdo porque FIFAno les ha dado luz verde a los premios que se ganaron en la pasada Copa del Mundo. Y los que manejan el dinero en la Femexfut no autorizan el pago de las arcas del organismo basados en que ese dinero no es justificable de gastos hasta que entre a la cuenta.

Situación que sí bien no ha sido detonante para las quejas o un pretexto para no acudir a los llamados, es un tema que preocupa e incomoda a algunos de los perjudicados por cómo se ha desarrollado la situación en últimos meses con el Tri.

La realidad es que hace mucho tiempo que la Selección Mexicana no se veía endeble, parchada, desorbitada y con falta de autoridad y disciplina como ahora. El grupo no se ve bien. Se les nota ausentes y molestos, en especial a los que militan en el extranjero, prueba de ello las declaraciones de Guillermo Ochoa el viernes pasado en contra de las formas de trabajo hasta el momento.

Sin embargo, los directivos mantienen la calma, ya que viene un plan de reestructuración para selecciones nacionales donde se contempla una renovación paulatina y que a la larga dejará caras nuevas en el Tri

CANTÚ CONFIRMÓ QUE VISITARÁ A EUROPEOS

Muchos de los futbolistas que juegan en Europa y que fueron base del Tri en la pasada Copa del Mundo no han vuelto a vestir la camiseta de la Selección desde la eliminación ante Brasil, sin embargo, Guillermo Cantú, director general de Selecciones Nacionales, aseguró que una vez que se confirme al que será el nuevo entrenador visitarán a cada uno de ellos para explicarles el proyecto que se tiene.

“El diálogo es clave y el poder hacerlo en persona es mucho más fácil y nos tomaremos el tiempo necesario con el nuevo técnico para platicar con todos y que entiendan de la importancia que tuvieron estos seis meses y hemos querido aprovechar para tener minutos contra rivales importantes con jóvenes para que empiecen a sentir lo que es estar en Selección”, señaló el directivo.