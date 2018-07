¡Francia está en semis al derrotar 2-0 a Uruguay!

En un partido repleto de emociones, Francia derrotó 2-0 a Uruguay este 6 de julio en el Estadio de Nizhni Nóvgorod y ganó el primer boleto a la semifinal del Mundial de Rusia 2018.

Durante los cinco primeros minutos, los uruguayos tuvieron dos claras oportunidades de abrir el marcador, pero después los franceses reaccionaron y mantuvieron ocupada a la línea defensiva sudamericana.

World Cup – Quarter Final – Uruguay vs France – Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia – July 6, 2018 France’s Hugo Lloris in action with Uruguay’s Diego Godin

World Cup – Quarter Final – Uruguay vs France – Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia – July 6, 2018 France’s Hugo Lloris in action with Uruguay’s Diego Godin / Grigory Dukor / Reuters

Ya en el minuto 40, el defensor Raphaël Varane puso por delante a los galos tras rematar de cabeza un tiro libre ejecutado por Antoine Griezmann.

World Cup – Quarter Final – Uruguay vs France – Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia – July 6, 2018 France’s Raphael Varane celebrates scoring their first goal

World Cup – Quarter Final – Uruguay vs France – Nizhny Novgorod Stadium, Nizhny Novgorod, Russia – July 6, 2018 France’s Raphael Varane celebrates scoring their first goal / Grigory Dukor / Reuters

Poco antes de que terminara la primera mitad, el charrúa Martín Cáceres tuvo una clara ocasión, que Hugo Lloris despejó con una gran estirada.

En el segundo tiempo, Francia fue la superior gracias a que logró controlar el centro de la cancha, mientras que Uruguay no logró concretar sus pases ofensivos ni rematar a portería con excesivo peligro.

Todo quedó visto para sentencia tras un error garrafal del portero Fernando Muslera en el minuto 61′, cuando no logró desviar un potente disparo de Griezmann desde fuera del área.