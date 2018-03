Garcano, nuevo campeón Crucero

miércoles, 21 de marzo de 2018

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con una joven carrera en la lucha libre profesional, el luchador victorense de nombre Garcano sigue escalando en su andar por el deporte de las llaves y las contra llaves, el pasado fin de semana se coronó como el último campeón Hardcore, que ahora cambia a ser campeonato Crucero de la caravana Guerreros Lucha Libre.

“Era algo que estaba buscando desde hace mucho y por fin se me brindó la oportunidad y no la desaproveché”, expresó Garcano en su primera intervención para Extremo Deportivo.

“Mis luchas con Stroker son bastante duras, bastante pesadas y yo sentí que iba a ganar en el momento que le hice un suplex desde la tercera cuerda, fue el momento que dije ¡ya!, aquí se acabó, hubo varios momentos que pensé que ya iba a ganar pero no se dejaba Stroker”, señaló luego de una gran lucha ante el rudo.

Se le cuestionó sobre la rivalidad con Stroker y una próxima revancha, luchas que han dado de que hablar en el Gimnasio José Sulaimán Chagnón.

“El cómo ex campeón tiene derecho a su revancha y ya la exigió, yo por supuesto acepté pero después de esa lucha todo puede pasar y se tengan más rivales, yo no voy a dejar el título”.

Explicó porque dejará de ser campeón Hardcore y se convertirá en campeonato Crucero.

“Como campeón sería el nuevo valor que se le quiere dar al campeonato, actualmente es campeonato Hardcore pero se le quiere dar el nombre de campeón de peso Crucero que sería para las nuevas figuras, los chavos, y yo sería el primero en peso Crucero y último campeón Hardcore”, señaló.

Con una joven carrera, Garcano es de los luchadores que han crecido en el gusto de la afición victorense, luego de su debut hace 5 años en Jiménez, en una gira de la caravana Guerreros Lucha Libre.

“Tengo como 5 años si no me equivocó y mi primera lucha fue en el aniversario del municipio de Jiménez, ahí nos llevaron y esa fue mi primera lucha como profesional, hace ya 5 años”, expresó.

-¿Por qué Garcano?-

“Garcano tiene un origen creo que hasta gracioso, yo estaba cerca de debutar y no tenía nombre aun, no tenía personaje, yo quería ponerme un nombre tipo Ángelus o Argenis, pero de esos abundan y sobran, un día viendo una entrevista de una luchadora de la cual no recuerdo el nombre honestamente le preguntaban qué significaba su nombre y ella dijo que eran sus apellidos, que eran la primera silaba de su primer apellido y las últimas dos del segundo, yo en mi cabeza hice eso, obviamente no los voy a mencionar y salió Garcano, lo repetí hasta que se quedó y no pienso cambiar de nombre”.

“Es el que la gente ha agarrado de buena manera y la afición ha reaccionado bien ante Garcano”.

Garcano, señaló que no tiene un ejemplo a seguir en la Lucha Libre, pero que ha visto muchos estilos, creando el suyo propio.

“Obviamente antes de empezar como luchador era aficionado, a mí me gustaba consumir todo lo que fuera de lucha, de todo, norteamericana, japonesa, europea, mexicana, yo veía de todo, hay luchadores que admiro mucho desde siempre, por ejemplo Ricky Marvin que es mexicano e hizo una carrera muy larga en Estados Unidos y Japón, L.A. Park, Psicosis original, Rey Misterio obviamente, creo que él ha sido el ídolo de todos me atrevo a decir, no te puedo decir que siga el ejemplo porque no siento que haya uno, simplemente he forjado mi estilo conforme he avanzado en mi carrera, hay luchadores que sigo pero no como ejemplo a seguir”, destacó.

Mencionó que este campeonato se lo dedica a la gente que ha influido en su carrera positiva y negativamente, ya que todos han sido importantes.

“Este campeonato se lo dedico a todas las personas que siempre me han apoyado, que siempre han estado al pendiente de la carrera de Garcano, mis papás, mi hermano, mi novia, mucha familia y así como hay muchos que me apoyan a muchos no les gusta que te dicen ya deja eso, también es para esas personas, porque la verdad son motivantes, positivos o negativos sin ellos hubiera dejado la lucha desde hace tiempo”.

Por último, el campeón Crucero de la caravana Guerreros Lucha Libre envió un mensaje a la sociedad victorense.

“Hay que apoyarnos como victorenses, no lo digo por mí, lo digo porque hay mucho talento, conozco deportistas excepcionales, gente que destaca a nivel educativo, artistas extraordinarios y tristemente no son para hacer noticia buena en Ciudad Victoria; pero que no sea un chavo haciendo payasadas porque es viral en toda la República, compartamos lo positivo de nuestra ciudad y lo de nosotros, hay mucho talento y como dicen solo falta apoyarlo”, concluyó.