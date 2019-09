Javier Aguirre podría ser sentenciado a dos años por amaño de partido

El español Juan de Dios Crespo no es un abogado más, lo respalda un prestigio ya legendario en el mundo deportivo y sus tres décadas de experiencia le hacen asegurar que el macrojuicio por el presunto partido arreglado Levante-Zaragoza (21/05/2011), que involucra al técnico mexicano Javier Aguirre, terminará en absolución o, en el peor de los casos, en una sanción de dos años que no ameritaría cárcel. Él mismo representa a cinco jugadores acusados.

¿Es real la posibilidad de cárcel para el Vasco Aguirre y demás implicados?

“¡Vamos, si quieres hacemos ciencia ficción..! En primer lugar no habría nada firme hasta que hubiera sentencia definitiva; definitiva sería, primero, la apelación ante el Tribunal de Apelación de Valencia y luego otro recurso ante el Tribunal Supremo Español. Estamos hablando de un largo camino, pero suponiendo que al final de ese camino hubiera una sentencia de dos años (el mínimo que se pide), los imputados no tendrían que ir a la cárcel”.

La revelación del presunto arreglo de juego viene del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El también abogado, de 57 años, dice haberse enterado siendo vicepresidente de La Liga, se lo habría dicho un jugador del Zaragoza, su cliente, con un “pon tú la denuncia”, al tiempo que lo dispensaba del secreto profesional, lo que tampoco ha sido sustentado por Tebas.

“El señor Tebas ha dicho que un supuesto jugador del Zaragoza se lo contó y que era su cliente y no quiere decir el nombre; sin embargo, todos los jugadores del Zaragoza han dicho que no dijeron nada y el presidente del Levante (Quico Catalán) ha sido más rotundo: negó que tuviera alguna conversación con el señor Tebas. Cada vez se derrumba más el edificio creado para sancionar a los jugadores y al resto, el señor Aguirre entre muchos otros”.

¿Cómo este juicio?

“Es rocambolesco, porque alguien le contó a alguien… ¡Imagínese que en su país vayamos a la policía y digamos que me has contado esto y que esto lo ha hecho el otro! No hay pruebas, no sale ninguna prueba clara, son todos indicios que la acusación ha puesto sobre la mesa. Esto es el juicio oral y todos los imputados fueron sentados y se las ha permitido marcharse y venir cuando tengan que recibir la primera sentencia del juez”.

¿Cuándo concluye el juicio?

“Cualquier sentencia el juez la tiene que predeterminar para el día 30 de septiembre; puede ser un poco antes, un poco después, dependiendo de cómo vayan las declaraciones, después se dan los argumentos finales y ahí dependerá de cuánto tarden, pero en principio el juez tiene hasta final de mes. Aquí no hay un jurado. Después de la sentencia, existe una posibilidad de apelación para unos y para otros ante un tribunal de tres jueces. Esto todavía no se ha acabado”.

¿Y los tiempos de la apelación?

“Depende de cuándo se notifique a cada parte, pero es un tiempo muy cortito, unos días nada más para recurrir, aunque luego el Tribunal de Apelación tardará bastante en decidir; suele ser una media de un año, año y medio, más o menos”.

El día de hoy la mitad de los futbolistas implicados se encuentran en el retiro y esperando un desenlace.

LaLiga dice que Zaragoza disparó como nunca ese día…

La Liga, que es acusadora, dice que se tiraron menos tiros de parte del Levante (3) y más de parte del Zaragoza (20); obviamente, si un equipo se acaba de salvar la semana anterior, te tirará menos, porque está más tranquilo y el que se la juega, si no gana, tirará las veces que haga falta. Ese informe pasa por alto que en el último minuto de juego un jugador del Levante tiró al poste; si de verdad hubiera querido perder el partido, no hubiera tirado y menos con esa casi certera situación de gol; es algo, que los que estamos en el futbol, no lo entendemos”.

El dato irrefutable es que 965 mil euros entraron y salieron de las cuentas de una decena de jugadores, el entrenador Aguirre y un director deportivo del Zaragoza entre el 17 y 19 de mayo de 2011, 48 horas antes del juego que salvó al Zaragoza y mandó al descenso al Deportivo La Coruña, demandante junto a la Fiscalía Anticorrupción y LaLiga.

Sí hubo retiros de efectivo.

“Sí, pero ¡vamos a ver! No todos los jugadores que están imputados han retirado; algunos han retirado, otros no. Otros han tenido retiros antes y después. Es muy complicado. Veo indicios poco racionales y no hay pruebas, como lo demostró el que se haya archivado de parte del Juez de Instrucción (número 8)”.

¿Cómo ve a los jugadores?

“Yo los vi bien, sobre todo cuando el juez decidió que se podían marchar en cuanto declararan. Tenían encima el peso de estar todos los días ahí, mañana, tarde y noche, pero el juez decidió, por petición de todos los abogados, hacer esta excepción, que además es una excepción europea en casos como este, cuando se trate de macrojuicios”.

¿Quieren dar un ejemplo?

“No creo que sea un intento de castigar a nadie, sino que ha tocado éste, pero lleva ya muchos años el asunto. El señor Tebas tardó dos años, desde que le contó este supuesto jugador (noviembre, 2012), hasta que hizo la denuncia (marzo, 2013); es decir que si hubiera sido un castigo, se hubiera hecho más deprisa. Hay mucho sobre el tapete y la gente es golosa de estos negocios; incluso hay transmisiones en directo, la prensa deportiva y no deportiva lo transmite al segundo, como un partido”.

Y como si de un partido de futbol se tratara, como lo dice el abogado español Juan de Dios Crespo, el macrojuicio por el Levante-Zaragoza amenaza, vía las apelaciones que se vienen, con irse hasta los penales.

¿Quién es Juan de Dios Crespo?

Juan de Dios es director del despacho Ruiz-Huerta & Crespo. Defendió al Barcelona ante la FIFA en 2014, actuó por PSG y Neymar en 2017, también a Messi por la suspensión de cuatro partidos con selección.

Cronología

21/Mayo/2011.

Levante 1-2 Zaragoza.

3/Marzo/2013.

El presidente de LaLiga denuncia el arreglo.

24/Julio/2014.

El Vasco Aguirre es nombrado técnico de Japón.

4/Febrero/2015.

La Asociación de Futbol de Japón cesa a Aguirre.

31/Julio/2017.

Juez de Instrucción cierra el caso; no hay pruebas.

25/Enero/2018.

Audiencia de Valencia lo reabre, a partir de indicios.

3/Sep/2019.

Inicia el juicio a 42 imputados, incluido el Zaragoza.