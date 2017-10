Jorge Torres Nilo revela un pasado lleno de prostitutas

Su expulsión del sábado pasado ante el León provocó que el futbolista Jorge Torres Nilo tuviera un ataque de sinceridad y no sólo ofreciera disculpas a la afición de Tigres, sino confesara que de chico le robaba a sus papás y que incluso, antes de casarse, contrataba prostitutas para tener relaciones.

En un video que el futbolista subió a redes sociales, el zaguero de la UANL afirmó: “¿Crees que soy perfecto?”, para luego desatarse con su serie de confesiones.

Frente a la cámara, el zurdo de Tijuana continuó: “Para nada me da orgullo lo que hice. ¿Te cuento más? Cuando era más joven en mi casa había mucha escasez económica y, aun sabiendo la situación, le robaba a mis padres. También muchas veces he juzgado a personas que no conozco, otras veces he sido egoísta y algunas otras mentí”.

Ah, pero fue incluso más allá: “Antes de conocer a mi esposa, me llegué a meter con prostitutas. Te vuelvo a repetir, para nada me dar orgullo decirte esto. Es cierto, muchas veces me he equivocado en mi vida, igual o más que tú. Aquí lo más importante es no quedarse tirado”.

Y culminó: “Jesús no vino al mundo por gente que no se equivoca. Precisamente vino al mundo por gente como tú y como yo, imperfectos, buscando ser transformados por el único perfecto, que es él. Dios te bendiga”.