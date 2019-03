Lanzan convocatorias para Olimpiadas Estatales

Cd. Victoria, Tam.- El Instituto del Deporte de Tamaulipas publicó a través de su página oficial las convocatorias para las Olimpiadas Estatales de las disciplinas de Canotaje, Gimnasia Rítmica y Gimnasia Artística.

Las convocatorias estan dirigidas a los deportistas tamaulipecos que practiquen estos deportes, para que formen parte de las competencias estatales, donde se irán seleccionando los talentos que nos representarán en la Olimpiada Nacional.

La toma de marcas estatal de Canotaje se llevará a cabo el día 17 de marzo del presente año en las instalaciones del Club Regatas Corona de Tampico, Tamaulipas. Las categorías participantes son: 14-15 años (2005- 2004), 16-18 años (2003-2001) y Nacional juvenil 19-23 años (2000-1996), en las ramas Varonil y femenil.

Las modalidades y pruebas Kayak y Canoa se realizarán en distancias de 500 y 1000 metros. Los interesados pueden inscribirse directamente con la Asociación de Canotaje de Tamaulipas al correo canotaje.tam@gmail.com, con fecha límite del día 15 de marzo.

En la disciplina de Gimnasia rítmica la competencia estatal se realizará del 4 al 6 de abril en las instalaciones del Polideportivo Tampico. Las categorías convocadas son: 11-12 años (2007- 2008) y 13-15 años (2004- 2006).

Las pruebas individuales en las que se competirá son las siguientes: Aro, pelota, clavas y cinta en la categoría 11-12 años y cuerda, pelota, clavas y cinta en la categoría de 13-14 años. Para las pruebas conjunto se calificaran 5 cintas y 5 aros en las categorías 11-12 años y 13-15 años.

Las inscripciones están abiertas directamente con la asociación a través de los correos electrónicos: any_vanez0123@hotmail.com y ledia_luz@hotmail.com, con fecha límite el 20 de marzo, caso contrario no se tomará en cuenta su participación en la competencia estatal.

La Olimpiada estatal de Gimnasia Artística tendrá como sede el gimnasio siglo XXI de Ciudad Victoria del 22 al 24 de marzo. Las categorías convocadas son: 10-11 años (2008-2009), 12-13 años (2006-2007) y 14-15 años (2004-2005) en las ramas varonil y juvenil. En la categoría 16-17 años (2002-2003) solo participará la rama varonil.

Las modalidades a concursar por la rama femenil son: salto de caballo individual, barras asimétricas, viga de equilibrio, manos libres individual, all around indivildual y equipos. Mientras que para la rama varonil se tendrán las modalidades de: caballo con arzones, anillos, alto de caballo individual, barras paralelas, barra fija, manos libres individual, all around individual y equipos.

En esta disciplina las inscripciones concluyeron el día 1 de marzo, los atletas ya se encuentran en preparación para competir por un lugar como representantes de Tamaulipas en la Olimpiada Nacional.

Para mayor información pueden consultar las bases de las convocatorias en el enlace: https://www.tamaulipas.gob.mx/deporte/convocatoria/proceso-olimpiada-2019/