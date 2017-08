Listo Calendario de la Tercera División

Viernes, 25 de Agosto de 2017

Por: Stephanie García Gallegos

Ciudad Victoria.- La Tercera División Profesional Mexicana dio a conocer la primera fase del calendario para sus equipos de la Temporada 2017-2018 y Correcaminos se ubica en el Grupo 12.

El equipo azul-naranja jugará sus encuentros de local los días viernes a las 11:00 horas y el escenario será el Estadio Universitario Eugenio Alvizo Porras.

La actividad del equipo de Victoria iniciará en calidad de visitante el viernes 1 de septiembre, cuando visiten la Universidad de Monterrey para medirse a Troyanos U. de M, mientras que el primer partido de local para Correcaminos, se llevará a cabo el viernes 8 de septiembre a las 11:00 horas en el Estadio Universitario teniendo de rival al equipo de Bravos de Nuevo Laredo.

El último encuentro de este año para la Tercera División, será el viernes 15 de diciembre cuando reciban a Club de Futbol de Cadereyta, en el Estadio Universitario a las 11:00 horas.

A continuación, el calendario completo de Correcaminos Tercera División:

J1- U. de M. vs Correcaminos/ 1 de septiembre/ 15:30 horas/Universidad de Monterrey

J2- Correcaminos vs Bravos de Nuevo Laredo/ 8 de septiembre/11:00 horas/Universitario

J3- Celestes FC vs Correcaminos/ 17 de septiembre/ 15:30 horas/Olímpico de la Unidad Deportiva de Tampico

J4- Correcaminos vs Intocables FC/ 22 de septiembre/11:00 horas/Universitario

J5- Atlético Allende vs Correcaminos/ 30 de septiembre/16:00 horas/LA Madriguera Piedras Negras

J6- Correcaminos vs Saltillo Soccer/6 de octubre/ 11:00 horas/ Universitario

J7- Correcaminos vs Gavilanes/13 de octubre/ 11:00 horas/ Universitario

J8- Leones Blancos vs Correcaminos/ 17 de octubre/ 19:00 horas/ Unidad Deportiva José Barrera

J9- Correcaminos vs Cinco Estrellas/ 20 de octubre/11:00 horas/Universitario

J10- Plateados Cerro Azul vs Correcaminos /29 de octubre/ 14:00 horas/Deportivo Bancario

J11- Correcaminos vs San Isidro Laguna/ 3 de noviembre/ 11:00 horas/ Universitario

J12- Tigres SD vs Correcaminos/ 11 de noviembre/ 11: 15 horas/ Instalaciones Zuazua

J13- Correcaminos vs Bucaneros/ 17 de noviembre/ 11: 00 horas/ Universitario

J14- Atlético UEFA vs Correcaminos/ 25 de noviembre/ 12:00 horas/ El Barrial

J15- Correcaminos vs San Nicólas FC/ 1 de diciembre/ 11:00 horas/ Universitario

J16- Atlético Altamira vs Correcaminos/ 10 de diciembre/15:00 horas/ Lázaro Cárdenas

J17- Correcaminos vs CF Cadereyta/ 15 de diciembre/ 11:00 horas/ Universitario

Correcaminos, Tercera División Encuentra mas notas relacionadas a estas Etiquetas: calendario