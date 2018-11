Listos los invitados a la Liguilla

Por: Andrés A. Ramírez Acosta,

Cd. Victoria, Tamps.- Tras haberse desarrollado la novena jornada en la categoría de Tercera Fuerza de la Liga de Futbol de Lucas Ayala han quedado confirmado los 8 invitados a la Liguilla, la cual estará arrancando la próxima semana.

Con la victoria de Búhos, quedaron definidos los Cuartos de final de esta categoría.

En primer lugar finalizó el cuadro de UNIVIC quien sumó un total de 25 unidades; mientras que Buitres FC, Torre Fuerte y Pingüinos hicieron 19 puntos cada uno.

En el quinto puesto calificó Noa Noa con 18 unidades; mientras que Búhos logra meterse al sexto lugar con 18 puntos; mismos puntos que Valda y Coin, pero la diferencia de goles ayuda a los de Leyes a estar más arriba.

Así queda la Liguilla

UNIVIC vs Coin

Buitres FC vs Valda

Torre Fuerte vs Búhos

Pingüinos vs Noa Noa