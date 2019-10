Los nuevos ‘niños héroes’ del Tri inician su camino

La Selección Mexicana sub 17 comenzará con su participación en el Mundial en Brasil

Ciudad de México.- La Copa del Mundo Sub 17 en Brasil significa una nueva oportunidad para la Selección Mexicana de buscar el tricampeonato en esta categoría.

Son 21 elementos los que comanda Marco Antonio Ruiz, con excepción de Efraín Álvarez que milita en la MLS con el cuadro de Los Ángeles Galaxy, el ‘Chima’ se decantó por estos elementos del campeonato nacional.

Porteros:

Gerardo Magaña es el encargado de resguardar los tres palos de Morelia con actuaciones destacadas a lo largo del torneo.

Arturo Delgado juega para Tigres, su altura (1.80 más) y destreza lo hacen un elemento confiable

Eduardo García de Chivas es el hombre de confianza para Ruiz y será el portero titular del combinado nacional.

Defensas:

Emilio Lara es un zaguero que juega para el club América, ha tenido participación con el cuadro Sub 20.

Víctor Guzmán acumula más de 50 partidos entre la sub 17 y la sub 20 de Tijuana

Alejandro Gómez, uno de los elementos de mayor experiencia debutó en el Clausura 2019 con los rojinegros del Atlas en el máximo circuito.

Rafael Martínez también juega para el Atlas acumula varios partidos en su categoría.

José Ruiz es un defensa de chivas con capacidad para recorridos amplios.

Gabriel Martínez también milita para el Rebaño Sagrado, con gran toque de balón y precisión en los pases sumado a su uno 90 de estatura se espera sea titular en Brasil. *

Mediocampistas

Eugenio Pizzuto de Pachuca es un titular indiscutible en el esquema de el el Chima. participó en uno de los microciclos de Gerardo Martino. *

Gustavo Martínez de Atlas que tiene cualidades de defensivas que le dan plurifuncionalidad.

Josué Martínez de Monterrey será uno de los encargados de comandar el medio campo en el mundial, juega con la

Sub20 de Rayados.

Bryan González de Pachuca es uno de los jugadores más jóvenes por ser categoría 2003.

Abraham Flores de Tijuana es un elemento consolidado en la sub 17 de Xolos a pesar de su corta estatura.

Joel Gómez juega para los Gallos de Querétaro, con cerca de 40 partidos con el equipo emplumado.

Delanteros

Santiago Muñoz es una de las de joyas de Santos, nacido en Texas, pero de padres mexicanos.

Israel Luna de Pachuca es un jugador consolidado con los usos y suma experiencia de la tercera división.

Luis Puente es el elemento de punta para el Guadalajara en esta división, se perfila para ser el delantero titular del equipo.

Ali Ávila de Monterrey recién cumplió 16 años, aunque cuenta con experiencia suficiente en su equipo.

Bruce El-mesmari es un atacante de ascendencia armenia nacido en Cancún, es apodado Bruce Lee en honor a su madre quien es su admiradora.

Efraín Álvarez es la manzana de la discordia es para esta generación, ya que fue pretendido también por la selección de Estados Unidos. Uno de los elementos más talentosos del equipo, con 14 partidos y más de 500 minutos con el Galaxy.

RIVALES DEL TRI EN EL MUNDIAL SUB 17

La Selección Mexicana arranca su camino por el Mundial de Brasil Sub 17 ante Paraguay en el Estadio Bezerrão.

El combinado guaraní obtuvo el tercer puesto clasificatorio de la Conmebol con una destacada actuación por debajo tan sólo de Chile y Argentina.

En el segundo partido de la fase de grupos México se medirá a Italia el 31 de octubre, también en el Estadio Bezerrão, los azzurri no participaron en la edición del 2017 en la india, pero para esta Copa del Mundo llegan como subcampeones de la UEFA.

El último encuentro para la selección mexicana será ante las islas Salomón el 3 de noviembre en el Estadio Kléver a Andrade. No cabe duda de que la participación de este combinado juvenil es sorpresiva luego de lograr el subcampeonato de su zona ante Nueva Zelanda.