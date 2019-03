México conocerá rivales para Copa Oro en abril

MIAMI.- La Selección Mexicana conocerá a sus rivales de la Copa de Oro 2019 el próximo 10 de abril en Los Ángeles, California, en una ceremonia donde estará presente el técnico del equipo, el argentino Gerardo “Tata” Martino.

A 100 días del inicio del torneo, la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf) anunció que los grupos y calendario de la Copa Oro se darán a conocer en la fecha mencionada.

Los entrenadores de las 16 selecciones, además de ejecutivos del organismo como el presidente, Victor Montagliani, y leyendas estarán presentes en el anuncio rumbo a la decimoquinta edición del torneo, el más grande de su historia con la participación de 16 equipos.

Al momento se conoce el nombre de seis participantes: México, Costa Rica, Honduras, Panamá, Trinidad y Tobago, así como Estados Unidos, los que participaron en el hexagonal rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

Los 10 equipos que faltan para el torneo del próximo verano se clasificarán a través de la Liga de Naciones Concacaf, que tendrá su ronda final este mes.

La Concacaf anunció hace algunas semanas el grupo y sede de los principales cabezas de serie, el Tricolor en el sector A, con partidos el 15 de junio (Rose Bowl, Pasadena), el 19 (Broncos Stadium at Mile High, Denver) y 23 (Bank of America Stadium, Charlotte); en tanto que Costa Rica, Honduras y Estados Unidos encabezan los sectores B, C y D, de manera respectiva.

Para celebrar los 100 días del inicio del torneo, este jueves se lanzó un paquete especial para boletos de cuatro familiares y amigos por 100 dólares, los cuales estarán por tiempo limitado.