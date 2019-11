No les dejará herencia a sus hijas

No cabe duda que las cosas no marchan bien en la vida del astro del futbol argentino, Diego Armando Maradona, actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata. Y es que por un lado, su ex pareja le está peleando un departamento que compraron juntos en Miami, y por el otro sus hijas Jana, Dalma y Gianinna, le reclaman a su padre que no “las eche a la calle”, pues su famoso padre ha hecho público al mundo que las dejará sin herencia.

Así lo dejó bien claro el futbolista, quien publicó en un pequeño video que se encuentra perfectamente bien de salud y que son puras especulaciones que está enfermo. Además explicó que no habrá herencia para los suyos.

“Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando”, dijo el argentino en el video.

Hablando sobre la herencia, anunció que tiene la intención de donar todo lo que ha ganado: “Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que dejás que por lo que estás haciendo. Y yo no… ¡Les digo a todos que no les voy a dejar nada! Que voy a donarlo. Todo lo que corrí en mi vida lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera. Pero por ahora, no existen. No existen porque estoy muy sano. Muy sano. Gracias”, aseveró el futbolista.