No venimos a cazar a nadie: INDE

Lunes, 7 de noviembre de 2016

A menos de un mes para que concluya la Auditoria en el Instituto del Deporte de Tamaulipas, el titular de este reconoció que no se estará haciendo una cacería de brujas.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El titular del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Carlos Fernández Altamirano expresó que pese a que en estos momentos el INDE se encuentra sujeto a una auditoria por parte del Estado, no se estará realizando una cacería de brujas si no es necesario.

“Aquí no venimos a cazar a nadie, nosotros no estaremos perdiendo el tiempo en eso, lógicamente si vemos una anomalía que no nos parezca a nosotros estaremos trabajando conforme a la ley”.

Señaló en exclusiva para Extremo Deportivo que es importante no cometer los mismos errores que la administración pasada, por lo que se encuentran enfocados a corregir todo el daño que ha sufrido el deporte en Tamaulipas.

“Esto es un arrastre de seis años anteriores, los cuales en un mes es imposible, lógicamente estamos estudiando para sacar conclusiones generales, pero bueno, y estaremos viendo las formas para no caer en cuestiones de las malas prácticas como los años anteriores”.

Fue claro al señalar que la clave para no caer en esta clase de vicios será tener una buena administración, “yo creo que la administración será clave”.

Trabajan en la UDARC

En otro tema Fernández Altamirano, señaló que desde hace ya algunos días se comenzó a trabajar en lo que será la segunda etapa del parque lineal de la Unidad Deportiva Adolfo Ruíz Cortines, pero que los planos originales sufrieron algunas adecuaciones para no perjudicar a ningún deporte.

“Se está trabajando con la gente de la Secretaria de Obras Públicas, y se modificaron los planos originales que se tenían contemplados en la remodelación de la Unidad Deportiva Adolfo Ruíz Cortines”.

Agregó, “en los planos se contemplaba el derrumbe de las canchas de tenis y de frontón, pero no será así ya que se habló con ellos para que dichas instalaciones no sufran ninguna modificación, sabemos la importancia que esto para ellos”.

Para finalizar dijo que se tienen contempladas varias modificaciones a la Unidad Deportiva Adolfo Ruiz Cortines, con la finalidad de mejorar y aprovechar los espacios.