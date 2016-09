Octavos de Final de Copa MX quedan definidos

Jueves, 15 de septiembre de 2016

Ya están definidos los Octavos de Final de la Copa MX, tras la calificación de los 16 equipos a la próxima fase de la competición.

Los clubes que siguen con vida en el certamen son: América, Chiapas, Atlante, Juárez, Toluca, Monarcas, Alebrijes, Cruz Azul, Veracruz, Chivas, Lobos BUAP, Puebla, Mineros, Gallos, Leones Negros y León.

La siguiente ronda del certamen, se jugará de la siguiente manera. América vs Veracruz, Chiapas vs Atlante , Juárez vs Alebrijes, Monarcas vs Chivas, Cruz Azul vs Mineros, Gallos vs Lobos BUAP, Puebla vs Leones Negros y Toluca vs León.