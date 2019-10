Prohíben a la Selección de Panamá comer carne en México

De cara a su compromiso contra la Selección de México en la Nations League, Panamá prohibió a sus jugadores comer carne con el fin de evitar del clembuterol que en su momento le representó una sanción importante al Tricolor.

En entrevista con La Prensa, Fanny Cardoze, nutricionista de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), reconoció que los partidos en México siempre presentan un escenario especial, especialmente en materia de alimentación.

”Ya tenemos un plan establecido desde Tampa que consiste en incrementar la cantidad de hierro en su alimentación con alimentos que acá en México no se deben consumir para evitar temas con el dopaje”, mencionó.

”La idea es que el equipo esté concentrado, con energía y todos los requerimientos en su cuerpo para mejorar estas condiciones que son un poco distintas a las que estamos acostumbrados”, añadió.

Por último, la especialista aseguró que el tema de la altura no es un mito, al contrario, es un factor en el cual se debe trabajar para que no represente un problema.

“La altura no es un mito, se siente, tanto para los deportistas como los no deportistas y lo importante es estar preparado para ello y que no afecte en el tiempo en que la selección este aquí y por eso se ha coordinado todo para que no nos afecte”, concluyó.