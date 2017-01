Reñida victoria sobre Sahuayo

Lunes, 23 de enero de 2017

Por: Stephanie García Gallegos

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Sumamente apretada fue la victoria que consiguió el equipo de Correcaminos de la Segunda División Profesional, por la mínima diferencia (1-0) ante su similar de Sahuayo F.C, esto dentro de la jornada 3 del torneo Clausura 2017 de la Liga de Nuevos Talentos.

Desde los primeros minutos del encuentro fueron complicados para ambos equipos, buscando acomodarse en el campo y sin que alguno de los dos pudiera tener acercamientos al área rival.

El único tanto del partido cayó en el minuto 13, cuando Leonardo Franco centró por la derecha, derivado de esto surgió un remate de cabeza del equipo naranja y una atajada del portero rival que a la postre sirvió para que Andrés Mendoza marcara el único tanto del partido.

La primera llegada de peligro para el equipo visitante llego hasta el minuto 27′, pero los delanteros de Sahuayo no pudieron concretar. Correcaminos se iría al descanso con la ventaja de 1-0.

Para la segunda mitad, Eduardo Juárez, Diego Lomelí y Leopoldo Razo fueron los encargados de relevar a sus compañeros. Cabe resaltar que para los primeros minutos del complemento, Correcaminos tuvo un notable cambio táctico hacia la ofensiva, pero sirvió de muy poco, ya que fue cuestión de tiempo para que el equipo naranja tuviera minutos de tensión.

El defensor Andrés Rincón tuvo también una importante participación adelantándose a las jugadas y ocasionando oportunidades para el equipo universitario, mismas que no pudieron llegar a buen término y fallas con las que el equipo se desanimaba al ataque.

Al paso de los minutos Sahuayo tuvo llegadas de peligro que sus mismos delanteros erraron y otras que el portero Lomelí logró salvar para la causa naranja con una destacable actuación.

Los últimos minutos del partido Correcaminos sufrió y Sahuayo se acercó cada vez más a la portería. Sin embargo, el partido terminó 1-0 a favor de los ‘Naranjitas’, con esta victoria los dirigidos por Jorge Urbina cosecharon 6 puntos.

El próximo partido de este equipo será el sábado 28 de Enero a las 15:00 horas, cuando visiten al Calor de San Pedro en Gómez Palacio, Durango, duelo de la jornada 4 del Clausura 2017.

“Gana el que mete los goles”: “Charrito” Mendoza

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Andrés Mendoza, anotador del único gol del encuentro de Correcaminos contra Sahuayo, indicó que el equipo se preparó para este partido y que la forma en que la escuadra visitante complicó las cosas era algo que se tenía presupuestado.

Mendoza, destacó el esfuerzo de sus compañeros por ejecutar al pie de la letra las indicaciones de Jorge Urbina y el cómo el trabajo día a día se refleja al momento de sacar este resultado.

“Sahuayo es un muy buen equipo, un equipo que juega muy bien, sabíamos que iba a ser muy complicado. Un partido muy difícil, gana el que mete los goles y afortunadamente se nos dio, mientras nosotros nos enfoquemos en hacer nuestro juego y las enseñanzas del profe sabemos que todo se va a sacar”.

Por último, el jugador se mostró contento por meter el gol con el que Correcaminos obtendría los tres puntos.

“La verdad muy contento por el gol, más que nada por el esfuerzo de mis compañeros, el gol se dio por algo que trabajamos. Gracias a la gente por venir, ojalá sigan apoyándonos durante todo el torneo, todas las victorias son para ellos”, finalizó.

“Somos los Campeones, todos quieren venir a ganarnos”: Lomelí

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El arquero de Correcaminos en la Segunda División, Héctor Lomelí expresó que la participación del equipo en los últimos dos partidos no ha sido una actuación como la que ellos están acostumbrados, pero que pese a ello, el equipo se encuentra en buen estado y con el firme objetivo de ser campeones.

Lomelí de Anda, externó también que desde un principio se sabía que este partido contra Sahuayo iba a ser complicado, pero destacó también el esfuerzo de sus compañeros que no dejaron de pelear por los tres puntos.

“Fue un partido trabado, no jugamos a lo que se venía haciendo el torneo pasado pero el uno a cero a favor es lo bueno. Los equipos de Michoacán la verdad son muy buenos equipos, Sahuayo se arma bien por lo regular y también hay que recalcar que somos los campeones y todos quieren venir a ganarnos”.

De igual manera, Héctor, que para este encuentro fungió como capitán del equipo, se mostró contento con su participación y la participación de la línea defensiva en este partido, en donde el equipo visitante no pudo anotar.

“La verdad cuando se mantiene el cero, para un portero y para un defensa es un muy buen juego”.

Conforme a la oportunidad que Lomelí ha estado recibiendo en el primer equipo, y su inclusión en el plantel de Ascenso como en Segunda División, el guardameta indicó que su participación será siempre la misma, dejando todo en la cancha y tratando de ser un líder para que el marco naranja esté seguro.

“Siempre uno trabaja para donde lo ocupen, alcanzo a jugar en segunda y pues para mi es lo mejor, estar jugando”.

“El equipo está en buen momento, veo al equipo unido, lo veo metido, trataré de que no vuelva a suceder lo del torneo pasado donde no califican y es un tiempo muy largo en el que estás parado. Hay que buscar primero el bicampeonato y si no se da, llegar bien a la Final de Ascenso”, concluyó.

