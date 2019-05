Revelan torneo binacional entre Liga MX y MLS

Ricardo Peláez, directivo de Cruz Azul confirmó en conferencia de prensa la disputa de un nuevo torneo que enfrentará a clubes de la Liga MX y la MLS, pautado para jugarse en el segundo semestre de 2019 y denominado binacional.

Peláez adelanto los equipos que participarán y las fechas en las cuales estarían previstos los enfrentamientos del nuevo torneo.

Tigres, América, Cruz Azul y Tijuana, serán los representantes de la liga azteca en el binacional.

Los encuentro están programados en julio, agosto y septiembre, con el formato de “si ganas sigues, si pierdes fuera”, contó Peláez.

El directivo cruzazulino dejó claro su malestar por no saber que pasará con la Copa MX, ya que también está prevista la disputa de la Liga de Campeones de Concacaf en el primer semestre de 2020.

“¿Vamos a jugar Copa? No lo sabemos. ¿Por qué? Porque vamos a jugar Concacaf en enero. Si el formato de Copa se modifica, no jugamos Copa, si se modifica, sí la jugamos, entonces no podemos planear. Estamos en penumbras y no sabemos bien, qué va a pasar”, dijo con preocupación.

Ricardo Peláez espera tener el calendario lo antes posible para que su director técnico, Pedro Caixinha pueda completar la planificación de Cruz Azul.