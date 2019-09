Se presenta Correcaminos en Reynosa

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En partido de corte amistoso, Correcaminos UAT tendrá su presentación en Reynosa, recibiendo este sábado 21 de septiembre a los Indios de la Autónoma de Ciudad Juárez, al continuar la actividad de la Temporada 2019 de la Liga Mayor de ONEFA.

El desafío está programado a las 14 horas, en el emparrillado del “Infierno Naranja”, campo alterno al Gimnasio Multidisciplinario de Reynosa.

Los dirigidos por el coach Óscar Garza Pérez, tendrán un fin de semana para implementar una serie de ajustes, tanto a la defensa como a la ofensiva, buscando afinar la propuesta que podrán en escena la próxima semana, cuando reciban a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara.

Con la moral en alto, por el triunfo que obtuvieron el sábado anterior, en calidad de visitantes, 27-19 sobre los Tecos de la UAG, Correcaminos UAT saltará a la cacha en busca de un triunfo contundente.

La unidad de Victoria hará el viaje desde temprana hora, para estar concentrados alrededor de las 10 de la mañana, en el “JMLG”.

Además de aplicar el recurso ofensivo y defensivo ya generado, el desafío servirá para el personal que está buscando un lugar en el cuadro titular, se muestre para ser tomado en cuenta en el resto de la temporada.

Cabe señalar que este sábado se disputa la Semana 3 de la Conferencia Nacional de la ONEFA de la siguiente manera:

SEMANA 3 (Sábado 21 de septiembre)

Toros Salvajes vs Halcones

Lobos BUAP vs Frailes

Leones UAQ vs Tecos

Leones Negros vs Lobos UAC

Leones UAC vs Pumas Acatlán

Cabe señalar que Indios es un equipo que está en trámite de participar en la Liga Mayor de ONEFA, para la Temporada 2020 y que, tras la baja de Tlahuicas, jugará 2 o 3 amistosos en el presente torneo, con los equipos que descansan del Grupo Norte.