Se viene el estatal de Box

viernes, 27 de julio de 2018

Por: Osmar De Los Santos

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Todo está listo para que este fin de semana de inicio el estatal de box de Tamaulipas, el cual tendrá como sede el Gimnasio José Suleiman Chagnon de la capital del estado.

Serán cerca de 30 peleas las que se estarán viendo en el ring del 27 Hidalgo, donde se espera sacar a lo mejor del estado, para el evento nacional.

El sorteo será a las 11:10 horas con los participantes restantes y dando inicio a los combates a las 13:00 horas.

Lista de combates:

INFANTIL JUNIOR VARONIL 2005-2004

1- Sorteo boxeador 1 vs Sorteo boxeador 2

2- Sorteo boxeador 1 vs Sorteo boxeador 2

INFANTIN JUNIOR VARONIL 2005-2004

3- Jorge Aguilar (norte) vs Harold Daniel (sur)

4- Omar Barrón (centro) vs Alan Villanueva (norte)

5- Edson Vargas (centro) vs Osvaldo López (Norte)

6- Jorge Castillo (centro) vs Roberto Guerra (norte)

7- Nicolás Muños (norte) vs Moisés Cruz (sur)

CADETE FEMENIL 2003-2002

8- Berenice Camacho (centro) vs Citlaly Rodríguez (norte)

9- Aleisa Blanco (centro) vs Dana Guevara (norte)

ÉLITE VARONIL NACIDOS 1999

10- Osiel Lara (norte) vs Nick Morales (sur)

11- Erick Castillo (norte) vs Alexis González (norte)

12- Luis Martínez (centro) vs José García (norte)

13- Ángel Hernández (centro) vs Silvestre Palma (sur)

14- Adolfo Martínez (centro) vs Cesar Zidan (sur)

INFANTIL JUNIOR VARONIL 2005-2004

15- Boxeador 3 vs Ganador combate 1

16- Boxeador 3 vs Ganador combate 2