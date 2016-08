Solo aplicamos el reglamento: Javier Hernández

Viernes, 26 de agosto de 2016

Ante los malos comentarios que expresaran integrantes de El Rebaño luego de perder en la mesa su eliminatoria Semifinal ante Chivas, el Presidente de la Liga de futbol de Veteranos, Javier Hernández, comentó que en ningún momento trató de perjudicar a nadie y que solamente se basó en lo que dice el reglamento de competencia.

“Me enteré que están hablando mal de mí, no me importa, me importa la Liga porque la dejan mal parada, yo no actué con dolo, no me importa si El Rebaño o Chivas es Campeón, solamente se tomó una decisión basándonos en el reglamento y punto”, mencionó.

“Froylán Gómez es una excelente persona (entrenador de El Rebaño) pero debe entender que el menos culpable soy yo, es más yo ni siquiera doy el veredicto, para eso hay un Tribunal de Penas, ellos decidieron. Alguien se equivocó y ese fue él porque tal vez no leyó el reglamento, también pudo haber sido error del jugador por no informarle que en un principio se había enrolado en otro equipo o del mismo delegado del ejido La Presa al no darlo de baja”, subrayó.

Y es que El Rebaño perdió la Semifinal contra Chivas por alinear a un jugador que tenía doble registro, en este caso al defensor Gilberto Torres que también aparecía en la lista del ejido La Presa.

“Aquí están los tarjetones donde Gilberto Torres aparece registrado en dos equipos, el reglamento es muy claro, es mas ellos mismos lo hacen al inicio de temporada, siempre les pregunto si quieren cambiar algo, ahora que no vengan que perdieron por mi culpa o por culpa de la Liga”, sentenció.

Finalmente Hernández Martínez comentó que El Rebaño corre el riesgo de quedar fuera en la próxima temporada de la Liga de futbol de Veteranos.

“Están hablando mal de la Liga y no lo merecemos, lo vamos a poner a votación y los demás delegados van a decidir si participa o no El Rebaño la siguiente campaña”, explicó.

