Tamaulipas va al tercer Serial de Bádminton

lunes, 30 de abril de 2018

Por: Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Listos se reportan los bádmintoistas tamaulipecos quienes buscarán ‘amarrar’ su boleto al Panamericano Juvenil de Bádminton que se realizará en el mes de Agosto en Brasil, para ello este viernes comenzará su participación en Guadalajara, Jalisco, en la tercera etapa del Serial Nacional.

De acuerdo a lo establecido por el entrenador Jesús Gallardo, serán 13 los tamaulipecos quienes participarán en esta competencia, en las categorías, Sub 11, Sub 13, Sub 15 y Sub 17, teniendo algunos de ellos muchas posibilidades de conseguirlo.

‘Tenemos hasta el momento ya un clasificado al Panamericano Juvenil, como es el caso de Yoheli Paola Bueno de la categoría Sub 15 que gano en sus dos anteriores eliminatorias y esperamos que sean cuando menos otros cuatro más quienes lo logren’, establece.

De acuerdo a lo establecido por Jesús Gallardo, la competencia no será nada fácil ya que todos los representativos del país participarán en esta competencia, la cual además les servirá de fogueo para la Olimpiada Nacional que tendrá verificativo en Chihuahua del 20 al 25 de Mayo.

Los otros tamaulipecos que tienen muchas posibilidades de poder colarse al Panamericano son: Martha Julieta Trejo y Alondra Hernández Hernández en la Sub 15; José esteban Trejo en la Sub 15 y Víctor Andrei García en la Sub 17, aunque no se descarta una posible sorpresa de sus demás compañeros que también se han preparado fuerte.

Junto con el contingente de jugadores van los entrenadores, José A. Gallardo Rendón y Jesús Gallardo y como Juez Raquel Torres Rodríguez, quién ha tenido una destacada actuación.

