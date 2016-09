Decreta Salud veda temporal de ostión, almeja y mejillones por Marea Roja en Matamoros

Miércoles, 28 de septiembre de 2016

Camarones, pescados, pulpo, calamar y jaiba no representan riesgo a los consumidores, afirma

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

CIUDAD VICTORIA, Tamaulipas.- Ante la evidencia de que el microorganismo productor del fenómeno de la Marea roja, Karenia brevis, rebasó los limites previstos en la normatividad sanitaria y con la finalidad de proteger la salud de la población, el gobierno de Egidio Torre Cantú a través de la Secretaría de Salud, decretó la veda temporal para la extracción y comercialización de moluscos bivalvos; es decir, ostión, almeja y mejillones, en el litoral del norte de Tamaulipas a partir de este 23 de septiembre de 2016.

Norberto Treviño García Manzo, secretario de Salud, informó que los conteos efectuados por el personal de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS), a cargo de José Isauro Flores Rivera, fueron muy altos, de 100 mil hasta las 400 mil células por litro de agua en los tres puntos de muestreo.

Por ello, la veda temporal se mantendrá hasta que se confirme el restablecimiento de las condiciones en el fitoplancton marino y pueda constatarse que la concentración de Karenia brevis, sea menor a lo previsto en la Norma Oficial Mexicana EEM-005, por debajo de las cinco mil células por litro de agua.

El funcionario aclaró que si podrán comercializarse productos de la pesca de escama, crustáceos y cefalópodos (pulpo, calamar), pero, debe evitarse el consumo de ostión, almeja y mejillones, que son de la familia de moluscos bivalvos, ello en virtud de que se alimentan por filtración y pueden alojar la toxina que produce la Marea Roja,

Y es que los camarones, pescados, pulpo, calamar y jaiba, no sintetizan la toxina y, por lo tanto, no se fija en carne, de manera que no representa riesgo a los consumidores, subrayó.

Treviño García Manzo detalló que luego de confirmarse el fenómeno natural en aguas tamaulipecas, se activaron acciones inmediatas y se dispuso de un operativo integrado por verificadores, promotores, médicos y enfermeras para proteger a la población, ya que, en primera instancia, la Marea roja se acompaña de un efecto aerosol, que puede afectar a las mucosas de las personas que se encuentre en la playa o en el mar.

Finalmente, el Secretario expuso que ya se han retirado más de 4 toneladas de peces muertos y que se mantendrán las acciones de vigilancia sanitaria a lo largo de todo el litoral tamaulipeco.