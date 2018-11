Disfrutan victorenses la calle “Hidalgo Peatonal”

Cd. Victoria, Tams, El Alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, conversó con ciudadanos y comerciantes que manifestaron su amplio reconocimiento a su histórica decisión de promover la apertura al Peatón en la avenida Hidalgo, lo animaron a continuar con los cambios que requiera esta importante vialidad para mejorar la imagen de la ciudad.

En la audiencia pública que encabezó en la plaza Juárez, los victorenses agradecieron y felicitaron al alcalde por el proyecto Hidalgo Peatonal, a menos de dos meses de que inició su administración municipal.

“Me interesa que se ponga bonita la calle Hidalgo…yo quisiera encontrarme a las personas anteriores que gobernaron y poderles decir que no aprovecharon el tiempo, no aprovecharon la oportunidad, se da una vez y Dios te la da”, señaló una ciudadana. Otro ciudadano dijo “vamos todos a colaborar contigo porque sólo no se puede, nosotros debemos cuidar, no tirar basura, te felicito de todo corazón y quiero resultados”.

En este marco, Xicoténcatl reiteró que en su administración, sí se escucha al ciudadano. Asimismo negó que el Ayuntamiento enfrente demandas por la apertura al Peatón en la Avenida Hidalgo, reconoció que hay cuatro comerciales inconformes, pero la mayoría están a favor.

Dijo que la calle “Hidalgo Peatonal” es el principio de un importante proyecto de modernización, que cuenta con el respaldo del gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca, quien ha mostrado voluntad para apoyar acciones que mejoren todos los ámbitos de la capital del Estado.

“El gobernador me dijo que él también está interesado en que la calle Hidalgo esté hermosa, que el Mercado Argüelles tenga una oportunidad de remodelación”, expresó. En la audiencia pública presentó a los victorenses un tríptico donde se explica de manera detallada lo que se pretende lograr con los cambios que se harán a esta vialidad.

“Esa pirámide invertida, es lo principal del compromiso de movilidad y urbanismo en el mundo, queremos estar a ese nivel, todos queremos que el mundo nos vea, como una ciudad de vanguardia”.

En cuanto a los comerciantes informales, dijo que continuará el diálogo con quienes se dedican al autoempleo en esta vialidad, para que desarrollen su actividad en un espacio más amplio y conveniente para ellos. Por ese motivo convocó a todos los victorenses a seguir ejerciendo en forma responsable, el poder ciudadano y sigan involucrándose en las acciones de gobierno, que opinen, que critiquen y propongan.