El PRI de Tamaulipas está en el abandono, se queja Melhem

Edgardo Melhem, diputado federal del PRI

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Tamaulipas está prácticamente en el abandono por parte del Comité Ejecutivo Nacional, como sucede en todas las entidades federativas que perdieron las gubernaturas el pasado cinco de junio, sin preocuparse por enviar delegado e iniciar los trabajos de renovación del Comité Directivo Estatal (CDE), dijo el diputado federal, Edgardo Melhem Salinas.

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, dio a conocer que lamentablemente es una situación que no priva sólo en Tamaulipas, sin embargo es obvio que deben contar ya con el perfil que pudiera unificar a los grupos en el Estado.

Ante tal situación los legisladores coordinadores en las entidades que perdieron gubernaturas, hicieron llegar un documento a la dirigencia nacional, pidiendo su pronta intervención.

“La mayoría de los estados que no se ganaron, que no ganó el partido la gubernatura, el CEN no ha nombrado delegados, es una inquietud que ya los coordinadores federales hicimos llegar al CEN”.

Advirtió que para tomar decisiones correctas sobre quién es la persona indicada para llevar las riendas del partido en el Estado en los próximos años, es urgente que se designe al delegado para que haga un recorrido por los 43 municipios y entregue una evaluación completa al presidente nacional del partido.

A partir de esa evaluación, que un buen delegado puede hacer en 20 o 30 días, sería prudente ya emitir la convocatoria, “pero antes debe hacer recorridos por los diferentes municipios de Tamaulipas, para que recoja el sentimiento de los priistas, de los sectores, de las organizaciones, de los diputados locales, federales y alcaldes priistas”.

Melhem Salinas dijo desconocer si existen plazos perentorios para la renovación del CDE, lo que sí es un hecho es la necesidad de la renovación de la dirigencia estatal, a través de una elección de consejo ampliado.

Sobre un probable interés por dirigir al PRI en Tamaulipas, dijo, “no, yo estoy muy contento como coordinador de la bancada, hay muchos priistas que valen la pena y tienen méritos suficientes”, concluyó.

