Gobernador da bienvenida a participantes del campeonato nacional de Lobina 2018

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamps.- El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca dio la bienvenida a pescadores deportivos de todo el país en la capital del estado, quienes participarán en el XIII Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación 2018, que se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en las aguas de la Presa Vicente Guerrero del municipio de Padilla.

“Para nosotros es muy importante llevar a cabo estos eventos, toda vez que uno de los proyectos de este gobierno es recuperar la confianza. Para ello hemos llevado a cabo un sinnúmero de acciones”, manifestó el gobernador García Cabeza de Vaca a los competidores.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Pesca Deportiva A. C. Luis Miguel García Pérez, quien también asistió a la ceremonia de bienvenida, señaló que el campeonato del que Tamaulipas nuevamente es sede, es considerado como el más importante de aguas interiores del país y, particularmente, la Presa Vicente Guerrero, como el mejor embalse para practicar la disciplina.

“El escenario en el que vamos a llevar a cabo esta selección es para todo pescador el mejor escenario que hay en el mundo para un pescador de lobina. Aquí no podemos decir que no hay un lugar donde no nos guste tirar el señuelo. Aquí nació la pesca deportiva. Señores, les presento el mejor escenario y la mejor escuela que puede haber para nuestro deporte”, reconoció.

En la XIII edición del Campeonato Nacional de Lobina en Embarcación 2018, participan 101 equipos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Durango, Guanajuato, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Zacatecas y Tamaulipas. Tan solo el estado anfitrión compite con un total de 36 combinados de diversos municipios.

Los campeones representarán a México en el mundial de la especialidad a celebrarse en Sudáfrica el próximo año.