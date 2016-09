Gobernar juntos: Reafirma Enrique Rivas su compromiso con la sociedad civil de Nuevo Laredo

Miércoles, 28 de septiembre de 2016

A unos días de asumir la Presidencia de Nuevo Laredo, Enrique Rivas Cuéllar reafirmó que en su gobierno los diversos sectores de la sociedad tendrán un importante papel en el ejercicio del poder municipal.

“Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”, es la nueva característica que definirá el siguiente trienio.

El sello propio de lo que será su administración lo impuso cuando en la designación de su equipo de transición para la entrega-recepción incluyó a representantes de la sociedad civil.

“Ha recibido formidables comentarios, honestamente me han dicho no me lo esperaba, no esperábamos que se diera la oportunidad para que la sociedad civil pudiera participar en un proceso de entrega-recepción”.

Y añade: “Hoy lo hicimos nosotros, tengo entendido, los únicos en el estado y en la historia reciente del municipio, que tengamos nosotros detectado, nadie lo había hecho”.

Rivas Cuéllar puntualiza: “esto te habla del gran compromiso que implica, pues el tomar las riendas y poder tener la fiscalización, la apertura, la transparencia, el acceso a la información necesaria y suficiente para poder dar certeza de que las cosas están bien y que se van a seguir haciendo bien”.

Otras de las modalidades del próximo gobierno municipal será el establecimiento de una ventanilla única en la que el inversionista, el empresario, el emprendedor pueda realizar los trámites y obtener los permisos para un nuevo negocio que venga a fortalecer la economía y el empleo.

“Habrá que darle todas las facilidades a la gente que cree en Nuevo Laredo, que aporta capital y finca la esperanza del éxito”, apunta Rivas Cuéllar.

Dijo que los micro y pequeños empresarios recibirán una especial atención y todas las facilidades en el arranque de un negocio.

Además “recibirán apoyo de promoción, es decir, de promoverlos ya que en la mayoría de los casos su presupuesto es reducido para fines publicitarios, entonces, vamos a estar trabajando muy de cerca con ellos.

Rivas Cuéllar asistió como invitado especial a la apertura de un restaurante familiar de comida japonesa.