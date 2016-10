Llama Lydia Madero a crear conciencia sobre prevención del cáncer de mama

Miércoles, 19 de octubre de 2016

PATROCINADO POR: ÓPTICA RAZO

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con un reconocimiento a las mujeres que han sobrevivido, a quienes hoy enfrentan una lucha diaria y a las que han perdido la batalla contra esta terrible enfermedad, la secretaria de Salud de Tamaulipas, Lydia Madero García, presidió en esta capital las actividades conmemorativas por el Día Internacional de la lucha contra el cáncer de mama, organizadas por el Hospital General de Ciudad Victoria “Dr. Norberto Treviño Zapata”.

En un emotivo encuentro con mujeres que padecen esta enfermedad y dieron su testimonio de vida, la funcionaria estatal hizo un llamado a la conciencia de la población sobre la importancia del autocuidado de su salud, de la autoexploración y la responsabilidad como padres de familia de educar a sus hijos e hijas a cuidarse y correr la voz.

“Soy nieta e hija de sobrevivientes de cáncer de mama, mi madre y mi abuela tuvieron esta enfermedad pero fueron detectadas muy a tiempo” dijo Lydia Madero tras pedir a las mujeres tamaulipecas practicarse la mastografía, sobre todo aquellas que se encuentran entre los 40 y los 69 años de edad.

Y es que el cáncer de mama es el más frecuente y de más alta mortalidad en la mujer, en México todos los días fallecen un promedio de 15 pacientes a causa de esta enfermedad y registra entre 18 y 20 mil casos nuevos al año en el país.

Sin embargo, es un padecimiento que puede ser curable si se diagnostica a tiempo, de ahí la importancia de la autoexploración, de solicitar la revisión de sus mamas a partir de los 25 años de edad y pedir la mastografía, que es gratuita en las unidades del sistema estatal de salud.

“El cáncer no me va a vencer, me siento sana y me declaro guerrera porque estoy luchando contra esta enfermedad que no me va a vencer, el no tener un seno no me hace menos femenina, al contrario me hace más mujer”.

Con este testimonio, “Dolores”, paciente candidata a 16 quimioterapias y 26 radioterapias, pidió a las mujeres que se exploren y cualquier bolita que puedan sentir no la dejen pasar y acudan a su médico a revisarse, ya que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

La Secretaria de Salud entregó prótesis de mama a las mujeres sobrevivientes y convocó a médicos, enfermeras ya la población en general a “sumar esfuerzos y escribir una nueva historia en nuestro estado” como la que impulsa el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca con el gobierno del cambio.