Lleva Enrique Rivas beneficios al CAM 55 y a la escuela Leyes de Reforma

Jueves, 19 de enero de 2017

El alcalde comprometido con impulsar la educación

Por: Redacción

Nuevo Laredo, Tamaulipas.- Ante el compromiso de impulsar al máximo la educación y favorecer la inclusión como política pública, el Presidente Municipal Enrique Rivas llevó el programa “Escuela digna y moderna” al Centro de Atención múltiple Número 55, que recibirá rehabilitación de espacios por más de 300 mil pesos.

Este programa municipal contempla llevar beneficios a por lo menos cien escuelas en el primer año de administración. En los primeros 100 días se beneficiaron 21 planteles.

“Lo he marcado desde el arranque de esta administración el tema de la inclusión, no solamente con personas que tienen alguna discapacidad, no solamente la inclusión en el discurso, no sólo la inclusión en la política sino poder venir a ayudarlos, destinar las gestiones correspondientes para que en este Centro de Atención Múltiple número 55 que está en la Infonavit, podamos llevar a cabo rehabilitación de módulos de baño, y no será la última escuela de educación especial que visitemos”, comentó el Presidente Municipal, Enrique Rivas.

En el CAM número 55 se rehabilitó el módulo de baños, el suministro e instalación de tinaco y equipo hidroneumático, ampliación de barda y conexión hidrosanitaria de descargas sanitarias para lavandería y cocina con una inversión de 313 mil 750 pesos.

También el programa se llevó a la escuela “Leyes de Reforma” en donde miembros del Cabildo fueron recibidos por las autoridades escolares, padres de familia y alumnado.

Ahí, la regidora Julia Elida Ortega en representación del Presidente Municipal Enrique Rivas y en compañía de Síndicos, Regidores y Secretarios, dio inicio al arranque de obra para mejorar las instalaciones de la institución educativa.

Los trabajos a realizar son la rehabilitación de módulos de baños, rehabilitación de volados de aulas y rehabilitación de muros con una superficie de construcción 388 metros cuadrados y una inversión de 347 mil 884 pesos beneficiando a 2 mil 347 alumnos.

El programa “Escuela Digna y Moderna”, se acompaña de otras acciones de gobierno como las pláticas que imparte el Instituto Municipal de la Prevención de las Adicciones y Conductas Antisociales -IMPACTA-; cuadrillas de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado -COMAPA- y miembros del Instituto Municipal de la Mujer.