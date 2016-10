Ofrece Cabeza de Vaca un Gobierno cercano a la gente

Lunes, 3 de octubre de 2016

Reynosa, Tamaulipas, Octubre 2 del 2016.- En su primera visita a su ciudad como Gobernador Constitucional de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca refrendó el compromiso de recuperar la tranquilidad en todos los rincones del estado y ofreció un gobierno cercano a la gente.

Francisco García Cabeza de Vaca se dirigió a las familias reynosenses en el marco de una kermés realizada en el Parque Cultural Reynosa la tarde de este domingo.

Reconoció que los residentes de Tamaulipas demandan respuestas en materia de seguridad, y dijo que las acciones de unos cuantos que quieren seguir causando problemas en el estado, no inhibirán las acciones que este nuevo gobierno.

“Se que lo que nos ocupa son los problemas de seguridad, ya tienen gobernador.” aseguró.

Agregó que “voy a restablecer la seguridad en Reynosa y en todo Tamaulipas. Acuérdense que somos muchos más las gentes que se levantan todos los días muy temprano, somos mucho más los buenos que esos poquitos que quieren seguir causándole problemas a Reynosa y a Tamaulipas.”

Sentenció que quien manda en Tamaulipas es el Gobierno del estado y nadie más.

“Ya es tiempo de que vivamos en paz en Tamaulipas, y aquí va a estar su Gobernador. Vamos a apoyar a los municipios de la región y todo Tamaulipas.”

El mandatario estatal estuvo acompañado por su esposa, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca, la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez e integrantes del gabinete de gobierno.

El Gobernador, que durante varios caminó saludando a familias que asistieron al evento, aseguró que se acabaron los gobiernos con funcionarios que se creían intocables y que estaban alejados de la gente.

Declaró que está convencido de que en Tamaulipas se puede lograr un cambio inmediato de actitud “por eso es que le he pedido a mis funcionarios que me acompañen porque de aquí en adelante este será un gobierno diferente. Esa va a ser la diferencia de este gobierno estaremos con ustedes, entre la gente porque a ustedes me debo.”

La kermés ofreció juegos mecánicos y atracciones para niños además de la presentación de grupos musicales en vivo.