Yahleel Abdala toma protesta como dirigente estatal del PRI

Por: Redacción

Ciudad Victoria, Tamps – Bajo un ambiente de unidad priista, la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, Claudia Ruiz Massieu, tomó protesta a Yahleel Abdala Carmona como Presidenta del Comité Directivo Estatal y a José Mercedes Benítez Rodríguez, como Secretario General y donde, la dirigente nacional fijo el compromiso de darle prioridad a Tamaulipas para recuperar las diputaciones locales, al igual que en los otros cuatro estados del país donde habrá elecciones el año próximo.

Los priistas se reunieron para atestiguar la toma de protesta de la nueva dirigencia estatal, en sustitución del ingeniero Sergio Guajardo Maldonado y la licenciada Aida Zulema Flores Peña, que dejan la presidencia del PRI estatal y Secretaria General, respectivamente.

En el mensaje a los priistas Claudia Ruiz Massieu dejó en claro que en ésta nueva etapa del Partido Revolucionario Institucional ‘todos cuentan’, a quienes se les escucha y se les exhorta a perderle el miedo a la discrepancia y con la capacidad de construir fortalezas a partir de asumir que la diversidad, es lo que hace responsables para responder a las expectativas de los ciudadanos.

“Yo como ustedes quiero un partido abierto, más democrático, más horizontal, con mayores oportunidades para las mujeres, para los jóvenes; un partido que siempre nos llene de orgullo y un partido en que la gente vuelva a confiar, que juntos vamos ir edificando, día con día”, señaló.

La dirigente nacional solicitó a quienes ahora encabezan la dirigencia estatal, ser incluyentes, que sumen a todos los grupos, las corrientes y todas las expresiones a la tarea de renovación, a la reconstrucción del partido dado a que, agregó, Tamaulipas representa un priismo muy importante para la dirigencia del PRI nacional.

“Nuestro reconocimiento a la estructura estatal, a la territorial, a la militancia, a las organizaciones y a los sectores, que son quien, día con día, haya proceso electoral o no, están en contacto con la gente y le dicen, que el PRI quiere servirles”.

Ya como Presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI, Yahleel Abdala Carmona hizo un reconocimiento a la Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional Claudia Ruiz Massieu y, al dirigirse a la militancia, destacó que se requiere de priistas comprometidos con el partido.

En ese contexto señaló que, un priista de verdad no miente, no divide, no falla, no tiene envidia y, en contraparte, construye, lucha todos los días, pero, sobre todo, siempre ayuda a los demás.

“El día de hoy junto con Pepe Benítez, asumimos esta gran encomienda, sin olvidarnos que somos unos soldados más, que venimos con el mayor respeto a realizar, junto con ustedes, todo el trabajo que requiere nuestro PRI, sin embargo, con tristeza tengo que reconocer que, a algunos se les olvidaron los ideales y gracias a eso, en estas elecciones ganamos miles de críticas, reclamos, enojos pero, quiero decirles que nada de eso se compara con lo que realmente gana el PRI; gana aprendizaje, autocritica, claridad y humildad, como nunca antes en la historia de nuestro partido y la oportunidad de estar más cerca de la gente”, señaló.

En la toma de protesta, la dirigente nacional Claudia Ruiz Massieu también hizo el anuncio de que Julián Luzanilla Contreras, lo designó como Delegado Genenral del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, en Tamaulipas.

Por parte del CEN del PRI estuvo presente Jorge Márquez Montes, Secretario de Operación Política; José Reyes Baeza Terrazas, Secretario de Acción Electoral; Morelos Canseco Gómez, Secretario Jurídico y Diva Gastelum Bajo, Secretaria de Atención a Estados en Oposición.

También asistieron, la diputada federal Mariana Rodríguez Mier y Terán, el ex gobernador de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso del Estado, diputado Alejandro Etienne Llano, el ex diputado federal Edgardo Melhem Salinas, diputados locales, ex candidatos, así como representantes de los sectores, organizaciones y de la juventud.