Costa Rica desata cacería contra Javier Duarte

Viernes, 23 de diciembre de 2016

Javier Duarte, ex gobernador prófugo de la justicia

Luego de que se diera a conocer que el exgobernador de Veracruz Javier Duarte, fue detectado por servicios de inteligencia mexicanos en este país centroamericano, el Ministerio de Seguridad costarricense inició un operativo para determinar si ingresó de manera ilegal y, si es así, detenerle para su deportación inmediata.

“No se permitirá la presencia del exgobernador mexicano”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Mata. “Como autoridades queremos dejar de manera contundente que Costa Rica no será refugio de criminales. Si es detectado será detenido y deportado de inmediato”.

Tras darse a conocer que Duarte fue avistado en un hotel de lujo de la capital costarricense hace no más de tres días, Mata sentenció que ya se le busca exhaustivamente. Pidió a la población reportar al exgobernador ante las autoridades, si es que se le llega a reconocer en público.

En conferencia de prensa, Mata indicó que también se están revisando las propiedades del extesorero de Veracruz y colaborador cercano de Duarte, Vicente Benitez, quien cuenta con residencias y hoteles en el poblado de Ciudad Quesada, a dos horas de la capital.

Hasta el momento, precisó el ministro, no hay registros de que Duarte haya entrado de manera legal a territorio costarricense, “pero esto no implica que no haya ingresado con papeles falsos”.

Una revisión a las bases de datos de la autoridad migratoria arrojó como resultado que el exmandatario estuvo en San José en octubre de 2010, visita que también ya está siendo analizada para determinar su motivo (con información de El Financiero).