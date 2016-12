Dólares con insulto a mexicanos circulan en EU

A las manos de José Juárez, mexicano residente de San Diego, California, llegó un billete de un dólar con un mensaje racista: “Mexicanos, la versión humana de ratas”.

Juárez explicó al noticiero local de Univisión San Diego que no se dio cuenta de lo que decía el billete sino hasta tiempo después de revisar su cambio.

El hombre realizó varias compras durante el sábado en el área de Linda Vista, y no fue hasta el domingo que se dio cuenta del mensaje que contenía el billete.

“Me sorprendió y luego dije (…) en un billete, y pues están maltratando tanto los billetes como difundiendo ese mensaje de racismo”, señaló Juárez a la cadena latina.

Otra persona se encontró con una situación similar, pero en este caso era un billete de mayor valor.

Sin embargo, Elena Blanco, también residente de San Diego, decidió ir al banco y cambiar el billete para que con ello saliera de circulación.

La Liga Anti-difamatoria de San Diego, la cual recibe e investiga quejas de racismo y discriminación, aclaró que esto no es un crimen de odio.

“No hay vandalismo, no hay un golpe, no hay un robo. En este caso es un texto en un billete, entonces no queda claro quién es la víctima”, explicó Mónica Bauer, quien trabaja en la Liga Anti-difamatoria de San Diego.

Este tipo de mensajes no se pueden denunciar ya que la primera enmienda que defiende la libertad de expresión no tipifica estos comentarios como racistas, solamente se registran en la Liga para llevar una base de datos y posteriormente elaborar tendencias de este tipo de casos.

Por otra parte, la Fiscalía del Condado de San Diego informó a la cadena latina que este tipo de mensaje probablemente esté violando la ley federal que prohibe rayar, escribir o sellar sobre papel moneda.