Jura Donald Trump como nuevo Presidente de Estados Unidos

Viernes, 20 de enero de 2017

A partir de este mediodía Donald Trump es nuevo presidente de los Estados Unidos

Washington (Agencias).- El republicano Donald Trump juró este mediodía en Washington DC como nuevo presidente de los Estados Unidos y ejercerá sus funciones hasta enero de 2021. El ahora mandantario estadounidense asumió rodeado de su familia: la primera dama, Melania Trump, y sus hijos Donald Jr., Ivanka, Eric, Tiffany y Barron William.

En el escenario montado en el Capitolio también se hicieron presentes senadores y representantes de ambas Cámaras y de los dos partidos más representativos del país; ex presidentes como George W. Bush, Bill Clinton —junto a la ex candidata demócrata Hillary— y Jimmy Carter. A su lado se encontraba el ya saliente Barack Obama y la ex primera dama Michelle, con quienes Trump compartió más temprano un tradicional té en la Casa Blanca.

Miembros de las Fuerzas Armadas, la Corte Suprema y demás organismos oficiales siguieron de cerca la ceremonia de asunción, una de las más esperadas de los últimos mandatos por el impacto que significó el triunfo del republicano en las últimas elecciones. John Roberts, presidente del máximo tribunal, fue el encargado de tomarle el juramento.

“Juro solemnemente que desempeñaré fielmente el cargo de presidente de los Estados Unidos, así como preservar, proteger y defender la Constitución de los Estados Unidos, empleando en ello el máximo de mis facultades”, fue la histórica fórmula de asunción que pronunció Trump frente a más de 900 mil personas que se agruparon en el mall de Washington DC. Mientras mantenía levantada la mano derecha, apoyó la izquierda sobre dos biblias. Antes que Trump, había sido el turno de la jura del vicepresidente, Mike Pence.